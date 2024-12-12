رابطة الدوري الفرنسي ترفض شكوى مبابي ضد سان جيرمان

رفضت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الشكوى المقدمة من الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان.

ويطالب مبابي إدارة باريس سان جيرمان بدفع ما يقارب من 55 مليون يورو كرواتب ومكافآت زعم أنه منصوص عليها في عقده الأخير، لكن الرابطة ترى أن الدعوى "غير مقبولة".

وكسب مبابي مؤخرا قضيته ضد باريس سان جيرمان التي طالب فيها بالحصول على 55 مليون يورو، لكن إدارة الفريق الباريسي تقدمت باستئناف ضد القرار إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم التي حكمت لصالح اللاعب ورفضت الاستئناف.

بعدها طالب مبابي لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسي بإلزام الـ"بي إس جي" بدفع مستحقاته المتأخرة وإجبار فريق العاصمة الفرنسية على الالتزام بالحكم السابق، وهذا الطلب رُفض من طرف اللجنة ذاتها التي ألغت الحُكم السابق أيضا.

Litige Mbappé-PSG : la demande du joueur jugée irrecevable par la commission de discipline de la LFP

➡️ https://t.co/HiYNQefHo6 pic.twitter.com/mALxRfM6tL — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 11, 2024

وقالت اللجنة في بيان "تنص اللوائح التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة على منح السلطة للجنة الانضباط بفرض عقوبات في حالة عدم تنفيذ قرار لا يمكن الاستئناف ضده".

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وأضاف أنه "عليه تواصلت اللجنة مع السيد كيليان مبابي في أعقاب القرارات الصادرة عن اللجنة القانونية ولجنة الاستئناف المشتركة، لكن بعد أن أخذ باريس سان جيرمان رابطة الدوري الفرنسي إلى محكمة القضاء في باريس بهدف إلغاء القرارات الصادرة ضده، خلصت لجنة الانضباط إلى أن طلب السيد مبابي غير مقبول".

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن القضية الآن ستذهب إلى المحاكم إذا أصّر مبابي على الحصول على هذه الأموال.

ورحب باريس سان جيرمان بهذا القرار، حيث قال أحد مسؤوليه في تصريحات أبرزها موقع "ون فوتبول" (Onefootball) "سعداء للغاية بقرار لجنة الانضباط بعدم معاقبة باريس سان جيرمان كما طلب اللاعب".

ودافع مبابي عن ألوان باريس سان جيرمان 6 مواسم قبل أن يرحل عن فريق العاصمة الفرنسية في الصيف الماضي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وخلال المواسم الستة الماضية، لعب مبابي 308 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها 256 مباراة، وقدّم 108 تمريرات حاسمة، وتُوج مع الفريق بـ15 لقبا أبرزها الدوري الفرنسي 6 مرات.