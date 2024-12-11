يوم فشل ديل بوسكي في إقناع ميسي بتمثيل إسبانيا

اعترف المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم فيسنتي ديل بوسكي أنه بذل قصارى جهده لضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى لاروخا قبيل تمثيله لمنتخب الأرجنتين، لكنه فشل في مسعاه.

وبصرف النظر عن الجنسية الأرجنتينية، يحمل ليونيل ميسي أيضا الجنسية الإسبانية منذ صغره، وكان بإمكانه اختيار اللعب للمنتخب الإسباني.

لكن على الرغم من نشأته في برشلونة، فإن "البولغا" فضل تمثيل الأرجنتين، رغم كل الضغوط التي تعرض لها للعب مع لاروخا.

وكشف مدرب ريال مدريد السابق في تصريحات لوسائل الإعلام أنه حاول إقناع ميسي بتمثيل إسبانيا "حاولت أن أضم ميسي للمنتخب بعد ظهوره مع برشلونة، لكنه كان مصمما على اللعب لمنتخب بلاده، لم يرغب أبدا في تغيير قراره، لقد أحب بلاده".

ووصف المدرب السابق للمنتخب الإسباني ميسي بأنه أفضل لاعب لم تتح له فرصة تدريبه على الإطلاق في مسيرته الطويلة.

وقال "إن أفضل لاعب رأيته في حياتي هو ميسي. وإذا قارنت بينه وبين كريستيانو رونالدو سأختار ميسي".

وحاول الاتحاد الإسباني لكرة القدم بكل الطرق ضم ميسي لمنتخب إسبانيا، لكن الأسطورة الأرجنتينية اتخذ قراره منذ فترة طويلة.

كما حاول عدد من نجوم المنتخب الإسباني وأساطير ريال مدريد، المنافس لبرشلونة، إقناع ميسي باللعب لإسبانيا لكن دون جدوى، حتى إن بيب غوارديولا، المدرب السابق لميسي في برشلونة، أشار إلى أنه كان يود أن يرى "البولغا" يلعب بقميص إسبانيا.