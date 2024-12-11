رونالدو يتفاعل مع مشاركة البرتغال في استضافة مونديال 2030

تفاعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مع استضافة بلاده في ملف مشترك مع المغرب وإسبانيا منافسات كأس العالم 2030.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن استضافة الملف المشترك لدول المغرب وإسبانيا والبرتغال، لبطولة كأس العالم 2030.

وقال إنفانتينو بشأن نسخة 2030 "ننقل كرة القدم لمزيد من الدول وعدد الفرق المشاركة لم يقلل الجودة، بل في الواقع عزز الفرصة".

وكتب "الدون" عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" "الحلم أصبح حقيقة.. البرتغال ستستضيف كأس العالم 2030، ونحن فخورون بذلك.. معا".

وستشهد كأس العالم 2030، المقامة في 3 قارات و6 دول هي المغرب وإسبانيا والبرتغال استضافة أوروغواي والأرجنتين وباراغوي مباريات للاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة.