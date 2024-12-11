قصة انضمام نيكو وليامز لبرشلونة لم تنته بعد

ذكرت تقارير صحفية أن نجم أتلتيك بلباو نيكو وليامز لا يزال يحلم بارتداء قميص برشلونة رغم فشل مفاوضات ضمه في الصيف الماضي.

وكانت إدارة برشلونة تحاول التعاقد مع وليامز بعد تألقه في بطولة أمم أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا، لكن المهاجم فضل البقاء في بلباو.

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ووفقًا لصحيفة "سبورت"، اعترف "نافاريزي" لأصدقائه في غرفة الملابس برغبته في الانضمام إلى فريق هانسي فليك.

وقالت إن الدولي الإسباني سعيد في بلباو، لكنه لا يزال يريد اتخاذ خطوة إلى الأمام في مسيرته حيث يبحث عن التتويجات والألقاب كما أن مشروع البلوغرانا يجذبه كثيرا وذلك بعد مرور 4 أشهر على انتهاء المفاوضات.

وتبدو إدارة النادي الكتالوني مترددة وغير واضحة للغاية بشأن التعاقد معه في المرحلة الحالية.

فبعد الاستثمار في ضم داني أولمو من لايبزيغ الألماني، وتألق رافينيا، والاستمرارية المؤكدة عمليا لروبرت ليفاندوفسكي، لم يعد ثمة مكان للمهاجم الإسباني في التشكيلة الأساسية لبرشلونة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وليامز يقدم موسما متواضعا مع بلباو، إذ لم يسجل في الدوري الإسباني منذ سبتمبر/أيلول سوى هدفين، مما أدى إلى تراجع اهتمام برشلونة بخدماته قليلا، رغم أنهم لم يستبعدوه من خططهم بأي حال من الأحوال.

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وتشير الصحيفة إلى أن الطريق لا يزال مفتوحًا والاهتمام قائمًا، لكن الإدارة الرياضية للبرسا لم تتخذ أي خطوة ملموسة بعد، فقد تغير الوضع الآن بعد أن أصبح الكتالونيون هم من لديهم اليد العليا.