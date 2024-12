شاهد.. ضرب الملاكم الأميركي مايويذر بسبب دعمه لإسرائيل

تعرّض الملاكم الأميركي فلويد مايويذر لمضايقات أثناء وجوده في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بسبب موقفه الداعم لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ نحو 14 شهرا.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن مايويذر (47 عاما) تعرّض لمضايقات، وهجم عليه عدة أشخاص في الوقت الذي كان فيه يتسوق في أحد متاجر المجوهرات بلندن.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن الهجوم على مايويذر بسبب دعمه الواضح والعلني لإسرائيل التي تشن عدوانا على الفلسطينيين منذ 14 شهرا، الأمر الذي دفع مرافقيه للتدخل.

وقالت الصحيفة "ما حدث مع مايويذر جاء بعد يوم واحد فقط من إطلاقه مبادرة داعمة لإسرائيل يُمنح بموجبها الأطفال الأيتام هدايا بمناسبة أعياد الميلاد".

وفي مقطع فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ظهر حرّاس مايويذر وهم يدخلونه بالقوة في سيارة سوداء كانت متوقفة على باب المتجر، في حين سُمع صوت الموجودين في المكان وهم يسألون "لماذا تدعم إسرائيل؟".

Floyd Mayweather got chased out of Hatton Gardens in London today.

This was because of his support for israel.

Good job people 👏👏👏👏

