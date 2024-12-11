إقالة مدرب منتخب قطر لكرة القدم

أقال الاتحاد القطري لكرة القدم -اليوم الأربعاء- المدرب الإسباني تينتين ماركيس لوبيس بعد تعرض المنتخب الوطني الأول لـ3 خسارات في 6 مباريات ضمن تصفيات مونديال 2026، وعين مساعده ومواطنه لويس غارسيا خلفا له لقيادة "العنابي" في كأس الخليج.

ونشر الاتحاد رسالة في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) قدم خلالها الشكر للمدرب "على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني. كل التوفيق لك في مسيرتك القادمة".

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وأوضح في بيان مقتضب "تم الاتفاق على تكليف الإسباني لويس غارسيا مدربا جديدا لمنتخبنا الوطني، لقيادة العنابي في خليجي 26 في دولة الكويت".

كل الشكر والتقدير للمدرب ماركيز لوبيز على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني 🇶🇦. كل التوفيق لك في مسيرتك القادمة🙏 pic.twitter.com/Sbsf9vip5v — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 11, 2024

وتقام كأس الخليج بين 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي و3 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن غارسيا المدرب الأسبق لنادي إسبانيول أعرب "عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم والمدرب ماركيس لوبيس على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب الوطني الأول في خليجي 26… والأثر الإيجابي الذي تركه خلال قيادته المنتخب".

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وكان تينتين تولى تدريب المنتخب القطري منذ السادس من ديسمبر/كانون الأول 2023 بديلا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي أقيل من منصبه قبل ذلك، وقاد مضيف مونديال 2022 إلى الظفر بكأس آسيا 2023 التي أقيمت في الدوحة مطلع عام 2024 من دون خسارة.

وقاد ماركيس المنتخب القطري في 17 مباراة فاز في 12 منها وتعادل في 2، وخسر 3 مباريات.

لويس جارسيا مدرباً لمنتخبنا الوطني 🇶🇦 pic.twitter.com/OMmxIsKuZc — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 11, 2024

وكانت الهزائم الثلاث خلال الدور الثالث الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، وذلك ما عقد وضعية المنتخب القطري الذي وجد نفسه في المركز الرابع في المجموعة الأولى، متأخرا بفارق 3 نقاط عن الإمارات الثالثة و6 عن أوزبكستان الثانية و9 عن إيران المتصدرة.

أما غارسيا (43 عاما) فتولى تدريب نادي إسبانيول في موسم 2022–2023، قبل أن يتعاقد معه الاتحاد القطري مساعدا لتينتين بعد 20 يوما من توليه المهمة.

وتميز غارسيا خلال مشواره الكروي بمسيرة طويلة كلاعب جناح مع إسبانيول حيث أحرز لقب الكأس في 2006 وحل وصيفا في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) في 2007.