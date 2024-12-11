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إقالة مدرب منتخب قطر لكرة القدم

Soccer Football - AFC Asian Cup - Final - Jordan v Qatar - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - February 10, 2024 Qatar coach Tintin Marquez reacts REUTERS/Molly Darlington
ماركيس قاد المنتخب القطري في 17 مباراة فاز في 12 منها وتعادل في 2 وخسر 3 مباريات (رويترز)
11/12/2024

أقال الاتحاد القطري لكرة القدم -اليوم الأربعاء- المدرب الإسباني تينتين ماركيس لوبيس بعد تعرض المنتخب الوطني الأول لـ3 خسارات في 6 مباريات ضمن تصفيات مونديال 2026، وعين مساعده ومواطنه لويس غارسيا خلفا له لقيادة "العنابي" في كأس الخليج.

ونشر الاتحاد رسالة في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) قدم خلالها الشكر للمدرب "على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني. كل التوفيق لك في مسيرتك القادمة".

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وأوضح في بيان مقتضب "تم الاتفاق على تكليف الإسباني لويس غارسيا مدربا جديدا لمنتخبنا الوطني، لقيادة العنابي في خليجي 26 في دولة الكويت".

وتقام كأس الخليج بين 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي و3 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن غارسيا المدرب الأسبق لنادي إسبانيول أعرب "عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم والمدرب ماركيس لوبيس على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب الوطني الأول في خليجي 26… والأثر الإيجابي الذي تركه خلال قيادته المنتخب".

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وكان تينتين تولى تدريب المنتخب القطري منذ السادس من ديسمبر/كانون الأول 2023 بديلا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي أقيل من منصبه قبل ذلك، وقاد مضيف مونديال 2022 إلى الظفر بكأس آسيا 2023 التي أقيمت في الدوحة مطلع عام 2024 من دون خسارة.

وقاد ماركيس المنتخب القطري في 17 مباراة فاز في 12 منها وتعادل في 2، وخسر 3 مباريات.

وكانت الهزائم الثلاث خلال الدور الثالث الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، وذلك ما عقد وضعية المنتخب القطري الذي وجد نفسه في المركز الرابع في المجموعة الأولى، متأخرا بفارق 3 نقاط عن الإمارات الثالثة و6 عن أوزبكستان الثانية و9 عن إيران المتصدرة.

أما غارسيا (43 عاما) فتولى تدريب نادي إسبانيول في موسم 2022–2023، قبل أن يتعاقد معه الاتحاد القطري مساعدا لتينتين بعد 20 يوما من توليه المهمة.

وتميز غارسيا خلال مشواره الكروي بمسيرة طويلة كلاعب جناح مع إسبانيول حيث أحرز لقب الكأس في 2006 وحل وصيفا في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) في 2007.

المصدر : وكالات

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