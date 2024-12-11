ولي العهد السعودي يعلن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034″، وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

ويرأس ولي العهد مجلس إدارة الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، الذي يضم عددا من المسؤولين البارزين، من بينهم الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن إعلان تأسيس الهيئة يأتي تأكيدا على عزم السعودية على تقديم نسخة استثنائية من المحفل الأكثر أهمية في عالم كرة القدم كأول دولة عبر التاريخ تستضيف هذا الحدث، بمشاركة 48 منتخبا من كل قارات العالم.

وأضافت أنه من المنتظر أن تُبرز المملكة نفسها من خلال استضافة كأس العالم 2034 كوجهة اقتصادية واستثمارية ورياضية وسياحية واقتصادية، علاوة على الثقافية والترفيهية، حيث سيتعرف الملايين من الزوار على إرثها وموروثها الحضاري والتاريخي، والمخزون الثقافي العميق الذي تتميز به.

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سعوديون "فخورون" بتنظيم كأس العالم 2034

على وقع إطلاق ألعاب نارية مبهجة أنارت ليل الرياض وعروض طائرات مسيرة رسمت صورة لكأس العالم، تجمع مئات السعوديين في وسط الرياض ملوحين بأعلام بلادهم للاحتفال بفوز المملكة الخليجية بحق استضافة كأس العالم 2034.

وستكون السعودية أول بلد يستضيف منفردا كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا.

ولم يمنع البرد القارس الأسر السعودية من النزول للشارع والاحتفال بهذه اللحظة التي وصفها كثيرون بـ"التاريخية".

في ساحة عامة مقابلة لمركز الملك عبد الله المالي بأبراجه الزجاجية الشاهقة في شمال الرياض، نصبت خيام ومقاعد لمتابعة عرض للألعاب النارية، فيما كانت أغانٍ احتفالية تتغنى بعهد العاهل السعودي "الملك سلمان" ونجله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تصدح في المكان.

شكلت مئات المسيرات خريطة السعودية وخريطة العالم وكأس العالم وكرة قدم عملاقة، فيما كتبت "الرياض مستعدين؟".

ورسمت الألعاب النارية أقواسا منيرة حول محطة المترو الرئيسية بالعاصمة والتي افتتحت مطلع الشهر الجاري فقط، وسط تصفيق وصيحات الحضور.

وعلى الواجهة الزجاجية لبرج شاهق قريب كتب بالعربية باللون الأخضر "أهلا بالعالم 2034".

في شارع التحلية الرئيسي، عُلّق علم السعودية الأخضر على كل عامود إنارة تقريبا، فيما كانت لوحات الإعلانات التجارية تهنئ السعوديين باستضافة بطولة "كأس العالم في السعودية 2034".

ويمنح تنظيم البطولة الفرصة للسعوديين المعروفين بشغفهم الكبير بكرة القدم الفرصة لمتابعة أعلى مستوى للعبة في ديارهم.

يقول الموظف الحكومي عبد الرحمن الشهري (44 عاما) "كنت أحلم بحضور كأس العالم لكن الأمور اللوجستية كانت دوما تشكل عائقا، الآن تحقق الحلم بتنظيم كأس العالم في السعودية".

وأضاف الرجل بابتسامة عريضة "سأخطط لمتابعة معظم المباريات من الملعب"، وتابع "البطولة ستقام قرب المنزل الآن".

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ومن المقرر أنّ تضم الرياض بالفعل 8 ملاعب من 15 ملعبا مرشحا لاستضافة البطولة.