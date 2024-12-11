رسميا.. كأس العالم 2030 بالمغرب وإسبانيا والبرتغال و2034 في السعودية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، أن السعودية ستنظم كأس العالم للرجال في 2034، فيما تقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن تستضيف 3 دول في أميركا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا القرار بعد مؤتمر غير اعتيادي افتراضي، وتقدم ملف واحد لاستضافة نسخة 2030 وآخر لتنظيم 2034، لتُمنح حقوق تنظيم النسختين بالتزكية.

وقال إنفانتينو بشأن نسخة 2030 "ننقل كرة القدم لمزيد من الدول وعدد الفرق المشاركة لم يقلل من الجودة، بل في الواقع عزز الفرصة".

" المملكة العربية السعودية "

تستضيف كأس العالم 2034 pic.twitter.com/uHCNWHdCoT — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 11, 2024

مونديال 2030 في 3 قارات و6 دول

وستشهد كأس العالم 2030، المقامة في 3 قارات و6 دول هي المغرب وإسبانيا والبرتغال استضافة أوروغواي والأرجنتين وباراغوي مباريات للاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة.

واستضافت أوروغواي أول بطولة لكأس العالم في عام 1930، كما استضافت الأرجنتين وإسبانيا النهائيات من قبل، في حين تستضيف البرتغال وباراغواي والمغرب البطولة لأول مرة.

وبعدها بأربع سنوات، ستصبح السعودية الدولة الثانية من منطقة الخليج التي تستضيف البطولة التي تقام كل 4 سنوات، وذلك بعد 12 عاما من استضافة جارتها قطر لنسخة 2022.

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وفي عام 2023، أعلن الفيفا أن كأس العالم 2034 ستقام في منطقة آسيا أو أوقيانوسيا، وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة دعمه للملف السعودي.

وكانت أستراليا وإندونيسيا قد دخلتا أيضا في محادثات بشأن تقديم عرض مشترك، لكنهما انسحبتا.

وأعلن الفيفا في 2023 أن العرضين المقدمين لاستضافة البطولتين سيكونان بالتزكية.

وقال الاتحاد النرويجي للعبة، أمس الثلاثاء، إنه سيصوت ضد منح حقوق الاستضافة بالتزكية، وانتقد عملية تقديم العروض لاستضافة البطولة، التي يتبعها الفيفا ووصفها بأنها "معيبة وغير متسقة".