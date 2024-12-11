موعد مباراة برشلونة ضد دورتموند بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/تشرين الثاني الحالي على ملعب سيغنال أيدونا بارك في ألمانيا، ويديرها الحكم الفرنسي فرونسوا ليتيزكي.

تنطلق المباراة الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة (22:00) بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة دورتموند ضد برشلونة

beIN Sports HD 1 (تعليق على سعيد الكعبي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 5 مباريات سابقة فقط، تفوق فيها برشلونة بالفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين.

يحتل برشلونة ودورتموند المركزين السادس والسابع على التوالي في ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، ورصيد كل منهما 12 نقطة، لكن الأول يتفوق في فارق الأهداف.