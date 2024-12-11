يضم مهندسين ومعلمين وميكانيكيا.. أوكلاند سيتي فريق هواة يشارك في مونديال الأندية

تحوي كرة القدم الكثير من التفاصيل المذهلة، ومن بينها أوكلاند سيتي النيوزلندي الفريق المشارك في النسخة الموسّعة من كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الصيف المقبل رغم أنه فريق هاوٍ باعتراف لاعبه جيرارد غاريغا.

وكانت القرعة قاسية مع أوكلاند سيتي المتوج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوقيانوسيا، حيث أوقعته في المجموعة الثالثة إلى جانب 3 فرق عملاقة هي بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.

وقال غاريغا في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "بالنسبة لنا المشاركة في بطولة بهذا الحجم هي حلم، ستكون تجربة رائعة".

وأوضح "لكننا لسنا لاعبين محترفين بل هُواة، نحن لا نعيش من كرة القدم لأن علينا أن نعمل في الصباح، جميع اللاعبين يعملون في مهن أخرى".

😳 "SOMOS JUGADORES NO PROFESIONALES" Gerard Garriga, español del Auckland City, rival de Boca en el Mundial de Clubes, habló sobre el nivel de su equipo pic.twitter.com/eqX8ygBAfz — Diario Olé (@DiarioOle) December 6, 2024

وتابع اللاعب الإسباني "نود أن نكون لاعبين محترفين لكن الدوري في نيوزلندا ليس كذلك، لذا لا يمكن للاعبي كرة القدم تلقي رواتب أكثر مما يحدده اتحاد اللعبة، هناك حد أقصى".

وبيّن غاريغا "أنا مثلا أعمل في أكاديمية أوكلاند التي تعنى بمواهب كرة القدم، وفي الوقت نفسه لديّ زملاء في الفريق يعملون معلمين وآخرين يداومون في مكاتب، ومنهم مهندسون يصممون البيوت".

إعلان

وواصل بخصوص المنافسة في مونديال الأندية "لا نعرف أبدا ما يمكن أن يحدث في كرة القدم لكن علينا أن نتحلى بالواقعية، نعلم أن الأمر سيكون صعبا جدا، لكننا نتمتع بالحماس والأمل وعلينا أن نؤمن بأننا معا يمكننا تحقيق أشياء جميلة".

El Auckland jugará el Mundial de Clubes con una peculiaridad: no son profesionales. 🌏 Hablo con @Garricks93, que me cuenta que él y sus compañeros tienen otro trabajo para vivir. Y jugarán contra Bayern, Boca y Benfica. ✍️ En @mundodeportivohttps://t.co/7ieBw2ae2H — Jorge Serrano (@JorgeSerr4no) December 10, 2024

وعن مباراة الفريق ضد بايرن ميونخ والمقررة في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 15 يونيو/حزيران 2025، قال غاريغا "اللعب ضدهم سيكون جنونا، إنه واحد من أفضل الفرق على مستوى العالم وأحد المرشحين للفوز بالبطولة".

وأتم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما "إنه حلم تحقق، هدفنا المنافسة في كل مباراة وجعل الأمور صعبة على المنافسين".

ومن بين اللاعبين الذي يعملون في مهن أخرى غير كرة القدم رايان دي فريس وهو مدير مستودع، وجيرسون لاغوس الذي يعمل ميكانيكيا.

🇪🇸 Gerard Garriga, mediocampista de Auckland City que enfrentará a Boca en el Mundial de Clubes, en @ESPNArgentina: “Somos quizás el equipo con menos nivel del torneo. Somos jugadores no profesionales y estamos en un liga amateur. Aquí tenemos que trabajar para poder pagarnos… pic.twitter.com/kRikhcQiD5 — dataref (@dataref_ar) December 6, 2024

وقال لاغوس الذي وصل إلى نيوزيلندا كلاجئ وهو بعمر 9 سنوات من كولومبيا، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، "إنه أمر لا يمكن توقع حدوثه، خاصة مع وجود 3 فرق كبيرة، سيكون الأمر مثيرا".

وأضاف "الكثير من الناس يعرفون ناديا مثل بوكا جونيورز والشغف الذي يتمتعون به تجاه كرة القدم، وأنا متحمس حقا لرؤية ذلك من الملعب حتى لو كان مشجعوهم مخيفين".

أما دي فريس فصرّح لفيفا "سيكون من المثير للغاية أن نتمكن من التدرب مثل المحترفين، وأن نتمكن من التركيز فقط على ممارسة كرة القدم، والمكافأة الحقيقية أننا لسنا مضطرين للذهاب إلى العمل في تلك الفترة".

إعلان

ومن أبرز إنجازات الفريق النيوزلندي هو تحقيق المركز الثالث في نسخة 2014 بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما الإيجابي (1-1).

وعليه بات أوكلاند سيتي أول وآخر فريق من اتحاد أوقيانوسيا يحقق هذا الإنجاز في تاريخ مسابقة كأس العالم للأندية.

الجدول الكامل لمباريات أوكلاند سيتي في مونديال الأندية 2025