باتشوكا يهزم بوتافوغو ليواجه الأهلي بكأس القارات للأندية

سجل أسامة إدريسي هدفا وقدم تمريرة حاسمة في الشوط الثاني ليقود باتشوكا للفوز 3-صفر على بوتافوغو، اليوم الأربعاء، والظفر بكأس قمة الأميركتين على ملعب 974 بقطر، ومواصلة تقدمه في كأس القارات للأندية لكرة القدم ليواجه الأهلي المصري.

وفرض الفريق المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، سيطرته على منافسه البرازيلي عقب نهاية الاستراحة، ومنحه المغربي إدريسي التقدم في الدقيقة 50 بعد مجهود فردي رائع.

واستحوذ إدريسي على الكرة وراوغ لاعبين اثنين داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية في الزاوية الضيقة للحارس جون فيكتور، وأكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.

وعلى الرغم من محاولة بطل كأس ليبرتادوريس العودة في النتيجة، سجل البديل نيلسون ديوسا الهدف الثاني في الدقيقة 66 من تسديدة منخفضة من مدى قريب، قبل أن يقود هجمة مرتدة اختتم منها سالومون روندون أهداف باتشوكا.

وتقدم ديوسا من الجانب الأيمن، وأرسل تمريرة عرضية نحو إدريسي ليهيئ الكرة لزميله روندون، الذي أطلق تسديدة مباشرة في الزاوية البعيدة قبل 10 دقائق من النهاية.

وتوج باتشوكا بكأس قمة الأميركتين، التي تقام بين بطل أميركا الشمالية وليبرتادوريس، ليتقدم في كأس القارات، ويواجه الأهلي يوم السبت على كأس التحدي.

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ويلعب الفائز من مباراة باتشوكا وبطل أفريقيا، الذي شاهد لاعبوه قمة الأميركتين من المدرجات، مع ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي البطولة المستحدثة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.