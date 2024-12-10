كم نقطة يحتاج ريال مدريد ليتجنب الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا؟

يمر ريال مدريد بفترة صعبة على الصعيد الأوروبي خاصة أن استمراره في بطولته المفضلة دوري الأبطال مرهون بنتائج المباريات الثلاث المتبقية له في مرحلة الدوري.

ويزور ريال مدريد ملعب "جيويس" مساء اليوم لمواجهة أتالانتا الإيطالي ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، وبعدها يستقبل سالزبورغ النمساوي في الجولة التالية قبل أن يسافر إلى فرنسا للعب ضد ستاد بريست في الجولة الثامنة والأخيرة.

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وبحسب دراسة أعدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قبل انطلاق الموسم الحالي، فإن حصول أي فريق على 8 نقاط في المتوسط ستكفل له الاستقرار في المركز الـ24 الذي يضمن لصاحبه المشاركة في الملحق المؤدي إلى الدور ثمن النهائي، وذلك يعني أن نقطتين إضافيتين ستكونان كافيتين لريال مدريد من أجل تجنّب خطر الإقصاء المبكر.

وحاليا يحتل ريال مدريد حامل اللقب هذا المركز بعد أن حصد 6 نقاط جمعها من انتصارين (شتوتغارت وبوروسيا دورتموند الألمانيين) في حين خسر 3 مباريات (ليل الفرنسي وميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي).

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لكن من وجهة نظر صحيفة "آس" الإسبانية، فإن 8 نقاط ربما تكون كافية لذلك، لأنه في بعض الأحيان قد يكون هناك عدد كبير من الفرق التي تحمل الرصيد النقطي ذاته، وعليه قد يتطلب ذلك اللجوء إلى فارق الأهداف، وفي مواسم أخرى ربما يحتاج الفريق إلى أكثر من 8 نقاط للاستمرار في المنافسة.

وبالنظر إلى فريق بحجم ريال مدريد وقيمته، فإن الهدف هو التأهل المباشر إلى الدور التالي من خلال احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى، وهو هدف لن يتحقق في الموسم الحالي لأن الفريق الذي سيحتل المركز الثامن يجب أن يكون في رصيده 16 نقطة وهو ما يستحيل على الميرنغي الوصول إليه بأحسن الأحوال.

وفي احتمالات أخرى مثل تلك التي نشرها حساب "بي سوكر" المتخصص في الإحصائيات، فإن الفريق الذي سيحتل المركز الـ24 يجب عليه الحصول على 10 نقاط.

وأجرى حساب "فوتبول ميتس داتا" المتخصص في الإحصائيات، عبر حسابه على منصة "إكس"، ما يقرب من 10 آلاف عملية لمعرفة عدد النقاط التي تحتاجها الفرق لإنهاء الدور الأول ضمن الـ24 الأولى، فجاءت النسب:

55% أن ينتهي المركز برصيد 9 نقاط.

22% أن يجمع 10 نقاط.

و1% يرتفع الرصيد إلى 11 نقطة.

وعليه، ترى "آس" أنه لتجنب اللجوء إلى فارق الأهداف فإن على ريال مدريد أن يجمع 10 نقاط.

How many points will be needed to finish in Top 24 in the Champions League? We've simulated the UCL league stage 10,000 times and in the majority of simulations (55%) the 24th ranked team ended with 9 points. 8 pts could also be enough (21%), but 7 is already very unlikely. pic.twitter.com/7PvOHPZyuR — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 24, 2024

الحساب نفسه أكد أن الحصول على 12 نقطة سيضمن للفريق التأهل إلى الملحق بنسبة 100%، وتنخفض إلى 99.8% في حال الوصول إلى 11 نقطة، وإلى 87% عند جمع 10 نقاط.

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وتنخفض احتمالات التأهل إلى 66% عند 9 نقاط، وإلى 11% عند 8 نقاط، بينما تنعدم كليا عند 7 نقاط.

🔹 11 pts offer near certainty for Top 24 in UCL. 5⃣ teams are already there

1⃣1⃣ more teams can be there next week 🔸 17 pts offer near certainty for Top 8 Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 is the only team that can get there after MD6. pic.twitter.com/Q7pPUWYGwl — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 5, 2024

أما إذا نجح ريال مدريد في الفوز في جميع مبارياته المتبقية ومن ثم وصل إلى 15 نقطة، فإن احتمال تأهله المباشر إلى الدور ثمن النهائي سيصل إلى 16%.

وحسب النظام الجديد للبطولة، فإن أصحاب المراكز الثمانية الأولى سيتأهلون مباشرة إلى دور الـ16 وسيستقبلون مباريات الإياب على ملاعبهم، أما الفرق التي تحتل المركز من 9 إلى 24 ستخوض مباريات الملحق من ذهاب وإياب على أن تستضيف الفرق من 9 إلى 16 مباراة الإياب على أرضها.

وفي الجانب المالي، تختلف قيمة الأرباح من فريق إلى آخر حسب مركز كل منها في الجدول، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على 9.9 ملايين يورو والثامن على 6.87 ملايين يورو، والـ16 على 4.6 ملايين يورو، والـ24 على 3.5 ملايين يورو والأخير على 275 ألف يورو.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل أصحاب المراكز الثمانية الأولى على مكافأة أخرى قدرها 2 مليون يورو نظير التأهل المباشر لثمن النهائي، بينما ستحصل الفرق من 9 إلى 24 على مليون يورو يُضاف إليها مليون آخر لأولئك الذي يلحقون بالثمانية الأوائل إلى دور الـ16.