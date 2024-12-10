وفاة محيي الدين خالف المدرب السابق للمنتخب الجزائري

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- وفاة محيي الدين خالف مدرب المنتخب الوطني الأسبق عن 80 عاما.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت "ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي نبأ وفاة محيي الدين خالف مدرب المنتخب الوطني الأسبق".

وتابع "يتقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم أعضاء المجلس إلى عائلة الفقيد وكل أسرة كرة القدم في الجزائر بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وارتبط اسم خالف بفريق بشبيبة القبائل الذي قاده لتحقيق العديد من الألقاب إلى جانب وجوده ضمن الجهاز الفني للمدرب الراحل رشيد مخلوفي خلال كأس العالم 1982 في إسبانيا.

وقاد خالف المنتخب الجزائري لاحتلال المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 1984 في ساحل العاج.