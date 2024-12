مبابي يكشف سر خلافه مع ديشامب مدرب فرنسا

ألمح النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، إلى وجود توتر كبير في علاقته مع مواطنه ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا.

واستبعد ديشامب مبابي من قائمة "الديوك" في آخر معسكرين للتوقف الدولي في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، الأمر الذي أدى إلى غياب اللاعب عن فرنسا في المباريات الأربع الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل (مباراتين) وبلجيكا وإيطاليا.

🚨 Kylian Mbappe reveals the truth about his absence from French national team

Kylian Mbappe has spoken about his absence from the French national team for the first time. The Real Madrid star reportedly had an issue with Didier Deschamps. pic.twitter.com/4PNw6U8Zmy

— Sports Reels Blog (@SportsReelsBlog) December 9, 2024