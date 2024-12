موعد إعلان هوية الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، الدول المستضيفة لنسختي كأس العالم 2030 و2034 في أجواء محسومة.

وسيكون الإعلان الرسمي للدول المستضيفة عند الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والثانية بتوقيت غرينتش، خلال الجمعية العمومية للفيفا والتي تقام عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويقف ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال في مشهد الاستضافة لمونديال 2030، فيما يقف ملف المملكة العربية السعودية وحيدا دون منافس لاستضافة كأس العالم 2034.

