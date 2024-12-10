موعد إعلان هوية الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، غدا الأربعاء، الدول المستضيفة لنسختي كأس العالم 2030 و2034 في أجواء محسومة.

ويقف ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال في مشهد الاستضافة لمونديال 2030، فيما يقف ملف المملكة العربية السعودية وحيدا دون منافس لاستضافة كأس العالم 2034.

وسيحتفل "مونديال المئوية" بقرن على انطلاق أول كأس عالم في الأوروغواي عام 1930، بعدما أدى إلى اتفاق غير مسبوق بين الاتحادات القارية.

وأظهرت الجزر البريطانية اهتمامها في بادئ الأمر قبل تركيزها على كأس أوروبا 2028، فكرت كوريا الجنوبية بملف مشترك مع الصين، اليابان وكوريا الشمالية وعملت 4 دول أميركية جنوبية منذ 2019 على ملفها، فيما أطلق الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في نهاية 2022 مشروع ملف بين إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، كـ"رسالة تضامن وأمل" مع الأخيرة التي واجهت غزو روسيا.

لكن العام الماضي، سُحبت أوكرانيا بهدوء بعد انضمام المغرب للملف، ثم انسحبت أميركا الجنوبية مقابل استضافة رمزية: ستقام المباريات الثلاث الأولى في الأوروغواي، الباراغواي والأرجنتين.

ملعب عملاق في المغرب

بعد "احتفالات المئوية" المقررة في 8 و9 يونيو/حزيران 2030، في ظل برد الشتاء الجنوبي، ستسافر المنتخبات الستة مع جماهيرها قاطعة المحيط الأطلسي حيث ستقام 101 مباراة أخرى من المسابقة، بين 13 يونيو/حزيران حتى المباراة النهائية في 21 يوليو/تموز.

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ومع 11 ملعبا من أصل 20 تم اقتراحها، يتوقع أن تكون إسبانيا المضيف الرئيس، بعد احتضانها مونديال 1982، لكن المغرب وبعد عدة محاولات أبرزها في 2010 أمام جنوب أفريقيا، سيصبح ثاني بلد أفريقي يستقبل النهائيات.

وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة مباراتي الافتتاح والنهائي، مع ملعبي "سانتياغو برنابيو" في مدريد و"كامب نو" في برشلونة، وملعب مغربي ضخم ببلدة بن سليمان ضواحي الدار البيضاء يتسع لـ115 ألف متفرج.

أما البرتغال، مضيفة كأس أوروبا 2004، فستحتضن النهائيات للمرة الأولى في تاريخها. تقترح ملعبين في لشبونة وبورتو ساعية لاستضافة إحدى مباراتي نصف النهائي.

ومن خلال مبدأ التناوب القاري للبطولة، حصر فيفا عدد المرشحين لاستضافة نسخة 2034 بين دول آسيا وأوقيانيا وتم تنفيذها بسرعة خيالية في غضون شهر خريف 2023.

مونديال 2034

وتستعد العاصمة السعودية الرياض للحدث الأول في تاريخها عبر تقديم أعظم ملف استطاع وبرقم تاريخي أن يحصل على أعلى تقييم بتاريخ تنظيم بطولات كأس العالم بعد أن أعلن فيفا أن الملف السعودي حصل على تقييم 419.8 من 500 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

ويحظى ملف الاستضافة السعودية، الذي يرفع شعار "معًا ننمو" بدعم كبير من القيادة السعودية وإشراف مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن حصول ملف استضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034 على تقييم 419.8 من 500 كأعلى تقييم في تاريخ استضافة الحدث العالمي.https://t.co/2Cf0JCB4yo#ترشح_السعودية2034#Saudi2034bid@Saudi2034bidAR@Saudi2034bid #واس pic.twitter.com/P4OokAUH2V — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 29, 2024

وجاء في التقرير الفني لفيفا أن ملف ترشح السعودية يتضمن مجموعة من الملاعب الرائعة، التي يمكن لها توفير بنية تحتية حديثة لاستضافة المباريات، مع طموح عال في الابتكار عبر إدراج بعض مشاريع البناء التي تتميز بتصميمات وتكوينات جديدة، مقدما مقترحات مدعومة بمفهوم إرث شامل مرتبط بالرؤية والإستراتيجية الأوسع للبلد.

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ووصف التقرير الملاعب بالمشاريع الفريدة من نوعها، وبإمكانات هائلة، ستغير الطريقة التي يتم التعامل بها مع تصميمات وهياكل الملاعب المستقبلية، كما سلط الضوء على مبادرات استدامة مثيرة للإعجاب ضمن عروض الملاعب المقدمة، بدءا من الطاقة المتجددة، إلى إعادة استخدام مواد البناء.

وستعيش السعودية، ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى السبت المقبل، أجواء احتفالية مختلفة بكل مناطق المملكة، حيث تم تأكيد برامج تتضمن المسيرات والأهازيج وتنظيم مناطق للمشجعين حيث ستنقل القنوات السعودية وبشكل مباشر كافة الاحتفالات الشعبية بالفوز التاريخي بتنظيم كأس العالم، في حين تحتضن الرياض المعرض الرئيسي لكأس العالم وهو مقر اللقاءات والزيارات الرسمية بهذه المناسبة

ويحدد ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 عدد الملاعب التي ستحتضن المباريات بـ15 ملعبا موزعة بين 5 مدن، حسبما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق.

والمدن الخمس هي:

الرياض (تضم وحدها 8 ملاعب)

جدة

الخبر

أبها

نيوم.

ومن بين ملاعب العاصمة الرياض ملعب الملك سلمان الجديد، الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج ويستضيف، بحسب الملف، المباراتين الافتتاحية والنهائية، على أن يصبح الملعب الرئيس للمنتخب السعودي.

وستكون نسخة مونديال 2034 بالسعودية امتدادا للنجاحات الرياضية في المملكة، التي استضافت أكبر بطولات العالم في السنوات الأخيرة، حيث ستكون أول دولة تنظم "بمفردها" المونديال بنظامه الموسع الجديد، بمشاركة 48 منتخبا.