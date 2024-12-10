استبدله بعد 10 دقائق على مشاركته.. لاعب مصري يضرب مدربه ويعتزل

في لقطة انتشرت بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا واسعا، اعتدى لاعب على مدرب فريقه بعدما قرر المدرب استبداله في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية المصري.

ودفع علاء نوح مدرب المنصورة باللاعب أحمد عبد الواحد "شاهين" عند الدقيقة الـ60 من مباراة الفريق ضد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ11 من دوري الدرجة الثانية بمصر، ثم قرر استبداله بعد ذلك بـ10 دقائق فأثار ذلك غضب اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

10 دقائق فقط 🤯 أحمد شاهين لاعب المنصورة يدخل بديلًا في الدقيقة 60 ويرفض الخروج في الدقيقة 70 😱 مشادة مع مدرب الفريق علاء نوح والملعب يتوقف بسببه 😮 pic.twitter.com/7Fj2r6DuuK — Kora Plus Lite (@Korapluslite) December 9, 2024

في البداية رفض شاهين الخروج من أرض الملعب، وفي الوقت نفسه حاول أحد زملائه واثنان من لاعبي المقاولون إقناعه بتنفيذ قرار مدربه حتى إن حكم المباراة تدخّل في الواقعة.

وبعد نحو دقيقة على توقّف اللعب، خرج شاهين من الملعب باكيا ثم وجّه كلاما عنيفا تجاه مقاعد البدلاء ويبدو أنه وجّه كلامه للمدرب.

وحاول أحد أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنصورة تهدئة اللاعب وإبعاده عن مقاعد البدلاء، لكن شاهين توجه إلى مدربه علاء نوح ودفعه بقوة.

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وبعد المباراة فجّر شاهين مفاجأة إذ أعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا بعدما قدّم اعتذاره للمدرب وللنادي وللجماهير.

وكتب شاهين عبر حسابه على موقع فيسبوك "أولا أنا أعتذر لجماهير نادي المنصورة، وأعتذر لمجلس إدارة النادي وأتمنى التوفيق لهذا الكيان الكبير، سأبقى محبا ومشجعا لبلدي".

وأضاف "قررت عدم لعب كرة القدم نهائيا، ولو تصرفت بطريقة خاطئة فهذا أمر خارج عن إرادتي وأتمنى من أي شخص أن يضع نفسه مكاني".

أحمد شاهين (21 عامًا) يعتذر لجماهير المنصورة ومجلس الإدارة، ويقرر اعتزال كرة القدم نهائيًا 🤯 https://t.co/V50d3QPAcD pic.twitter.com/3CdLJyZwFw — 90+ (@90PlusKora) December 9, 2024

وقال شاهين في تصريحات تلفزيونية "أعتذر من علاء نوح فهو مثل والدي وأتمنى أن يقبل أسفي"، وأضاف "دخلت واستُبدلت دون أن ألمس الكرة ولا أعلم لماذا تم تغييري؟".

"مش عايز ألعب كورة تاني واللي حصل خارج عن إرادتي ونتيجة لتراكمات وأعتذر لكابتن علاء نوح"✋💥.. حصريًا – أول تعليق من أحمد شاهين لاعب المنصورة على واقعة تعديه على مدربه🔥#ملعب_ON pic.twitter.com/hToh0j3ZF5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 9, 2024

من جهته، وصف محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة تصرّف شاهين بأنه "حدث جلل" ولا بد من معالجته بطريقة صحيحة.

وقال بسيوني "تم إيقاف اللاعب احترازيا لحين صدور تقرير المدرب ومدير الكرة وتقديمه لمجلس الإدارة. الجميع في ظهر المدرب علاء نوح وما سيقترحه علينا سنقرره حتى لو وصل الأمر إلى شطب اللاعب".

"تم إيقاف اللاعب وهنوقع عليه عقوبه حتى لو وصلت لشطبه"💥💥.. رئيس نادي المنصورة يوضح موقف النادي مع اللاعب أحمد شاهين عقب واقعة تعديه على مدربه#ملعب_ON pic.twitter.com/ebDAWq6nR3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 9, 2024

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وخسر المنصورة مباراته ضد المقاولون العرب بثلاثية نظيفة وهي الهزيمة الثامنة للفريق منذ انطلاق الموسم الحالي ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الأخير بالبطولة.