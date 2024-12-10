الأسوأ يظهر في الحالة الصحية لبوف لاعب فيورنتينا الإيطالي

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أمس الاثنين أن لاعب وسط فيورنتينا إدواردو بوف سيخضع لجراحة لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب قابل للإزالة بعد سقوطه خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسيخضع بوف -الذي سقط في الملعب خلال مباراة فيورنتينا على أرضه أمام إنتر ميلان في الأول من ديسمبر كانون الأول الجاري مما أدى إلى إلغاء المباراة- للجراحة اليوم الثلاثاء وهي جزء من بروتوكول طبي قبل أن يتمكن من مغادرة المستشفى.

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ولا يُسمح باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع في الدوري الإيطالي، وهذا النوع من أجهزة تنظيم ضربات القلب التي يمكنها منع الأزمة القلبية المميتة من خلال إطلاق صدمة لاستعادة ضربات القلب المنتظمة.

وبمجرد جمع كافة نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت في الأيام الأخيرة على اللاعب الإيطالي (22 عاما) والتأكد من سلامتها، يمكن لبوف أن يقرر بعد ذلك ما إذا كان سيتم إزالة الجهاز مما سيسمح له بالعودة للعب في الكالتشيو.

ولم يتمكن الدانماركي كريستيان إريكسن من مواصلة اللعب في إنتر ميلان بعد تركيب الجهاز عقب إصابته بسكتة قلبية عام 2021 خلال مباراة في بطولة أوروبا، وانضم لاحقا إلى برنتفورد الإنجليزي بعد أن فسخ النادي الإيطالي عقده، ويلعب حاليا مع مانشستر يونايتد.