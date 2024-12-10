المغربي أيوب الكعبي يفوز بجائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري اليوناني

فاز المهاجم المغربي أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني لعام 2024، وذلك خلال حفل جوائز جمعية اللاعبين المحترفين، الذي أقيم مساء الاثنين، بالعاصمة أثينا.

وتألق الكعبي (31 عاما) الموسم الماضي تألقا كبيرا، بعدما قاد أولمبياكوس إلى إحراز دوري المؤتمر الأوروبي وهو أول لقب قاري في تاريخ النادي، كما حصل على لقب أفضل لاعب وهداف المسابقة برصيد 11 هدفا، بما في ذلك هدف المباراة الوحيد أمام فيورنتينا الإيطالي في النهائي.

وأصبح الكعبي أول لاعب عربي يتوّج بلقب الهداف في دوري المؤتمر، وأول لاعب يسجل 16 هدفا أوروبيا (الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي) في موسم واحد منذ كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016 (باحتساب الأدوار التأهيلية).

وخاض الكعبي خلال موسم 2023-2024 في جميع المنافسات 50 مباراة، سجل خلالها 34 هدفا، وكان وراء 3 تمريرات حاسمة.

ويتصدر الدولي المغربي لائحة هدافي مسابقة الدوري اليوناني في الموسم الحالي برصيد 11 هدفا وبفارق هدف عن الإسباني جيفت بيتانكور لاعب فريق بانسيرايكوس، كما سجل 4 أهداف في الدوري الأوروبي.