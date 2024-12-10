فينيسيوس نجم ريال مدريد يخاطر بنفسه من أجل دوري الأبطال

وصل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني في الوقت المناسب من أجل مساعدة فريقه على تجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها حاليا خاصة في دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يعود فيه فينيسيوس إلى الملاعب بعد منتصف الشهر الجاري ويشارك في المباراة النهائية لكأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال) المقررة في 18 ديسمبر/كانون الثاني الحالي بالدوحة، تواجد النجم البرازيلي في قائمة الفريق للعب ضد أتالانتا الإيطالي ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية.

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وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن فينيسيوس عاد إلى الملاعب قبل 10 أيام من الموعد الذي حددّه ريال مدريد، مضيفة أن البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما "يخاطر بنفسه من أجل دوري الأبطال"، وذلك لمساعدة الفريق في تجاوز المباراة "الأكثر صعوبة" هذا الموسم.

وأضافت أن "فينيسيوس يعزز القوة الهجومية المدمّرة لريال مدريد خاصة بعد تألق كيليان مبابي ووجود بيلينغهام على ملعب مونتيليفي أمام جيرونا يوم السبت الماضي بالليغا".

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ويسعى فينيسيوس للظهور بقوة أمام أتالانتا بعدما أوقفت الإصابة العضلية تألقه في الفترة الأخيرة؛ خاصة بعد أهدافه الثلاثة (هاتريك) في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني بالجولة الثالثة من دوري الأبطال وهدفه أيضا في ميلان رغم خسارة ريال مدريد أمام الفريق الإيطالي (1-3) بالجولة الرابعة، بالإضافة إلى الهاتريك في مرمى أوساسونا بالدوري الإسباني.

وافتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لخدمات فينيسيوس ضد ليفربول وهو أحسن لاعب في الفريق حاليا؛ فقد كان "وضع الميرنغي حرجا" في أنفيلد، وفق وصف "آس".

ويُعد فينيسيوس أحد الأسلحة الفتاكة لأنشيلوتي وهو عنصر أساسي لتقديم كرة قدم سريعة؛ فسرعة البرازيلي تبلغ 35.5 كيلومترا في الساعة وهو ثامن أسرع لاعب في البطولة.

🚨 Vini Jr. será titular contra a Atalanta. [@EduAguirre7] pic.twitter.com/gtGwIatrww — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) December 10, 2024

فينيسيوس بالذات اعتاد الظهور وإنقاذ ريال مدريد وقت الأزمات، كيف لا وهو صاحب هدف تأمين الانتصار ضد بوروسيا دورتموند في نهائي النسخة الماضية كما كان صاحب تمريرة الهدف الأول الذي فك من خلاله الميرنغي شيفرة دفاع أتالانتا بالذات في مباراة السوبر الأوروبي.

ويملك النجم البرازيلي أرقاما رائعة في النسخة الحالية من دوري الأبطال إذ سجل 4 أهداف من 16 تسديدة بنسبة دقة وصلت إلى 25%، وهي ذاتها نسبة النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي أحرز 5 أهداف من 20 تسديدة، ولا يتفوق عليهما سوى الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني الذي هز الشباك 5 مرات من 18 تسديدة بنسبة دقة وصلت إلى 27%.

وتقام مباراة ريال مدريد ومضيفه أتالانتا الإيطالي مساء اليوم في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

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ويملك حامل اللقب في رصيده 6 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة وضعته في المركز الـ24 في جدول الترتيب، وذلك قبل 3 مباريات من نهاية الدور الأول.