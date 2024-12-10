أرقام فليك ضد بوروسيا دورتموند مؤشر جيد لبرشلونة

يعود الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة الإسباني، إلى بلاده بعد غد الأربعاء لقيادة فريقه ضد بوروسيا دورتموند ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وهي مباراة خاصة بالنسبة له.

ويسافر برشلونة إلى ألمانيا وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات وهزيمة وحيدة، بفارق الأهداف عن مضيفه دورتموند صاحب المركز الرابع بالرصيد نفسه من النقاط.

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وفي الفترة التي كان فيها فليك مدربا لبايرن ميونخ، واجه دورتموند في 5 مناسبات وهو أكثر فريق لعب ضده حسبما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتولى فليك تدريب بايرن ميونخ في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش، وظل في منصبه حتى نهاية موسم 2020-2021.

وحقق فليك (59 عاما) العلامة الكاملة ضد "أسود الفيستيفال" بالفوز عليه في المباريات الخمس بنسبة نجاح 100%، وجاءت 4 من هذه الانتصارات أمام نظيره السويسري لوسيان فافر، والخامسة مع المدرب إدين تيرزيتش.

تفاصيل المباريات الخمس التي فاز بها فليك على دورتموند خلال قيادته بايرن ميونخ:

بايرن ميونخ (4-0) بوروسيا دورتموند

بعد أقل من أسبوع على استلامه تدريب العملاق البافاري، وبالتحديد يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 واجه فليك بوروسيا دورتموند ضمن الجولة الـ11 من الدوري الألماني.

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في تلك المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين، في حين تكفل سيرج غنابري وماتس هوميلز بالهدفين الآخرين.

بوروسيا دورتموند (0-1) بايرن ميونخ

تجدد اللقاء بين الفريقين في مرحلة الإياب من ذلك الموسم، وبالتحديد في الجولة الـ28 وذلك يوم 26 مايو/أيار 2020.

كان لاعب خط الوسط الألماني جوشوا كيميتش هو صاحب هدف الفوز، ليهدي فليك الفوز في زيارته الأولى لملعب "سيغنال إيدونا بارك"، وهي نتيجة قرّبت العملاق البافاري أكثر من لقب "البوندسليغا".

بايرن ميونخ (3-2) بوروسيا دورتموند

في 30 سبتمبر/أيلول 2020 تنافس الفريقان على لقب كأس السوبر الألماني في مباراة أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

كالعادة استثمر فليك وبايرن ميونخ عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز 3-2، وبالتالي إبقاء لقب البطولة في ميونخ. وتناوب على تسجيل ثلاثية بايرن كل من الفرنسي كورينتين توليسو والألمانيين توماس مولر وجوشوا كيميتش، فيما سجل هدفي دورتموند جوليان براندت والنرويجي إيرلنغ هالاند.

بوروسيا دورتموند (2-3) بايرن ميونخ

كان السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 هو آخر مرة يزور فيها فليك ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ورغم ذلك حافظ المدرب الألماني على عادته ضد دورتموند، وقاد بايرن لتحقيق الفوز الرابع تواليا.

ففي الجولة السابعة من موسم 2020-2021، أحرز ثلاثية العملاق البافاري ليفاندوفسكي والنمساوي ديفيد ألابا وليروى ساني، في حين جاء هدفا أصحاب الأرض عبر ماركو ريوس وهالاند.

بايرن ميونخ (4-2) بوروسيا دورتموند

في السادس من مارس/آذار 2021 خاض فليك مباراته الأخيرة ضد بوروسيا دورتموند، وكان ذلك ضمن الجولة 24 من الدوري الألماني لموسم 2020-2021، حينها كان إيدين تيرزيتش مدرب "أسود الفيستيفال".

يومها تقدم دورتموند بثنائية هالاند، لكن سرعان ما قلب الفريق البافاري النتيجة عبر ليفاندوفسكي بثلاثة أهداف (هاتريك)، بينما كان الهدف الرابع من نصيب الألماني ليون غوريتسكا.