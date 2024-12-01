واندا نارا تستعين بالشرطة لطرد زوجها السابق ماورو إيكاردي من المنزل

قامت واندا نارا بطرد زوجها لاعب كرة القدم المنفصل عنها ماورو إيكاردي من منزلها قرب بوينس آيرس قبل 3 أيام من خضوعه لعملية جراحية في الركبة في أحدث تطور في قضية انفصالهما.

وأيقظ ضباط الشرطة مهاجم غالطة سراي في الساعات الأولى من صباح أمس بعد أن أبلغت عارضة الأزياء والمؤثرة عن تهديده لها أثناء جدال حول رفضه المزعوم للانتقال من العقار.

وذكرت التقارير المحلية أن واندا زعمت أن إيكاردي قد يكون لديه أسلحة داخل المنزل في مينا نوردلتا، مما دفع الشرطة إلى تفتيش المنزل لكنهم لم يعثروا على شيء.

🔴 WANDA VS. ICARDI: Entró la policía, allanó y desalojó a Mauro Icardi 💬 "La casa pertenece a Wanda Nara porque era de Maxi López".

💬 "El motivo son las amenazas denunciadas". 👉Seguí en #AméricaNoticias

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وتم تسليم نجم باريس سان جيرمان السابق البالغ من العمر 31 عاما أمرا تقييديا ينص على أنه يجب عليه الابتعاد عن زوجته السابقة ومنزلها.

وقيل إن واندا توجهت إلى الشرطة بعد فشل إيكاردي في مغادرة المنزل الواقع في سانتا باربرا بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وغادر الدولي الأرجنتيني السابق تركيا لإجراء عملية جراحية في وطنه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة في الدوري الأوروبي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني ضد توتنهام.

وانتهى به الأمر بالانتقال إلى العقار الذي تم إجلاؤه منه أمس، بعد أن انتقل في البداية إلى شقة فاخرة تقيم فيها واندا عادة في بوينس آيرس.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن الشرطة وصلت إلى المنزل وطلبت من إيكاردي مغادرة المنزل وتفتيشه بحثا عن أسلحة خلال عملية استمرت 3 ساعات بدأت في الساعة 3.30 صباحا بالتوقيت المحلي أمس بعد ساعة من ذهابه إلى النوم.

واضطر المهاجم في النهاية إلى الذهاب إلى منزل أحد الأصدقاء لتعويض قلة النوم.

قبل ساعات من الإخلاء، وبعد الجدل الذي قيل إنه أثار قرار واندا بإجباره على الخروج من ممتلكاتها بمساعدة الشرطة، ظهر إيكاردي وكأنه يسخر من زوجته السابقة من خلال نشر صورة لمسبحها الكبير على حسابه على إنستغرام.