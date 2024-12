فينيسيوس يشاهد مواجهة ريال مدريد وليفربول بطريقة "غير شرعية"

تسبب نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في أزمة جديدة بين رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس والنادي الملكي بسبب مباراة فريقه مع ليفربول بدوري الأبطال.

وتابع فينسيوس المصاب المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين من المنزل.

وأثار البرازيلي جدلا عندما نشر صورة له على "إنستغرام" وهو يشاهد المباراة على قناة "تي إن تي سبورتس برازيل" (TNT Sports Brasil) على الشاشة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ريليفو" فإن تيباس تقدم بشكوى لريال مدريد بسبب متابعة فينيسيوس مباراة الفريق الملكي بصورة غير شرعية معتبرا إياها قرصنة.

وأعرب تيباس عن إحباطه من منشور فينيسيوس، مؤكدا أن مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا يكون فقط عبر قناة "موفيستار" مالكة الحقوق في إسبانيا.

وقال: "أثناء مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، شارك فينيسيوس جونيور صورة على قصته على إنستغرام، تعرض بوضوح شعار "تي إن ني سبورتس". هذا يعتبر قرصنة. إذا كنت في إسبانيا، فيجب مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا من خلال موفيستار".

