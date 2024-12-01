شاهد.. سقوط لاعب مغشيا عليه يوقف مباراة فيورنتينا وإنتر
1/12/2024-|آخر تحديث: 1/12/202409:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)
نُقل إدواردو بوف لاعب وسط فيورنتينا إلى خارج الملعب في سيارة إسعاف بعد سقوطه مغشيا عليه بعد وقت قصير من بداية مباراة فريقه أمام إنتر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.
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— @CocoExiliado (@CocoMediaExilio) December 1, 2024
وكان بوف (22 عاما) ينحني على ما يبدو لخلع حذائه عندما انهار فجأة، مما تسبب في توقف اللعب.
وبعد نقل بوف في سيارة الإسعاف، طلب الحكم من اللاعبين مغادرة الملعب والعودة إلى غرفة تبديل الملابس، وأوقفت المباراة.
المصدر : وكالات