غوارديولا يرد بطريقة غريبة على استفزاز جماهير ليفربول

قام مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بالرد على استفزازات جماهير ليفربول بطريقة غريبة، حينما كان الريدز متقدما بهدفين نظيفين في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وتلقى السيتي هزيمته الرابعة 0-2 على يد ليفربول في البريميرليغ، ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وظل مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا بلا أي انتصار في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات.

وأطلقت النتيجة العنان للجماهير "الحمراء" التي هتفت ضد المدرب الإسباني "غدا سوف يطردونك".

