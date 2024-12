برشلونة يسير من سيئ إلى أسوأ في الدوري الإسباني

بات برشلونة متصدر الدوري الإسباني لغزا محيّرا لوسائل الإعلام والمتابعين بعدما فشل الفريق في استعادة طريق الفوز محليا للمباراة الثالثة على التوالي بعد خسارته المفاجئة أمام مضيفه لاس بالماس 1-2 في افتتاح الجولة الـ15 من الليغا.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي حظي برشلونة بإشادة واسعة بفعل الأداء المبهر الذي كان يقدمه الفريق هجوميا ودفاعيا بشكل أفضل من أي فريق آخر في إسبانيا وأوروبا.

لكن في الأسابيع الأخيرة خسر برشلونة أمام ريال سوسيداد (0-1)، ثم فرّط في تقدمه 2-0 أمام سيلتا فيغو ليسقط في فخ التعادل 2-2، وفي الوقت الذي اعتقد فيه أنصاره أن البرسا سيصحح المسار صُدم الجميع بالخسارة من لاس بالماس على ملعب "مونتجويك".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "برشلونة كان الفريق الأقوى في الليغا حتى قبل 3 أسابيع إلا أن كل شيء انهار الآن ولا أحد يعرف السبب".

وأضافت "فريق المدرب الألماني هانزي فليك يسير من سيئ إلى أسوأ، علما بأن الخسارة من لاس بالماس جاءت على الملعب الخاص ببرشلونة وأمام جماهيره".

وارتكب برشلونة العديد من الأخطاء المتكررة في المباريات الثلاث الأخيرة، فالفريق أصبح سيئا في الهجوم ويرتكب أخطاء لا تُغتفر في الدفاع، وكل ذلك في وقت يستعيد فيه البرسا لاعبيه المصابين مثل لامين جمال.

وأمام لاس بالماس بالتحديد، تأخر برشلونة بهدف لكن البرازيلي رافينيا أعاد "البلوغرانا" إلى المباراة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليبدأ الفريق رحلة البحث عن هدف التقدم لكن الضيف كان له رأي آخر باستعادة التقدم بالهدف الثاني، وهو أمر لم ينجح البارسا في تعويضه.

وبعد المباراة بدا رافينيا غاضب للغاية من الخسارة واعترف بأن فريقه يرتكب العديد من الأخطاء التي يجب تصحيحها.

وقال "أنا غاضب للغاية ولا أهتم بهدفي، الأهم علينا أن ننظر إلى ما نفعله بشكل خاطئ، مستوانا انخفض بشكل واضح ومبارياتنا باتت أكثر صعوبة وتعقيدا".

وختم قائد برشلونة "نفعل الكثير من الأشياء بطريقة خاطئة وعلينا أن نغيّرها".

Raphinha: "We, Barcelona, have been doing poorly… there are many things we are doing wrong."

"I’m angry, I don’t care much about my goal." (@TheAthleticFC) pic.twitter.com/fiwR2JbjUv

— Suyi (@mac_shad) December 1, 2024