هكذا برر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة أمام لاس بالماس

كشف أدريان كورديرو فيغا، حكم مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني، عن سبب قراره عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني كان من شأنها أن تغير النتيجة النهائية للقاء.

وتواصلت نتائج برشلونة السلبية في الليغا، إذ أخفق في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد خسارته المفاجئة أمام ضيفه لاس بالماس بنتيجة 1-2 في افتتاح الجولة الـ15 من الليغا، أمس السبت في مباراة شهدت جدلا تحكيميا، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

💥 Acertó al no señalar un posible penalti sobre Cubarsí pero se tragó otro sobre Pau Víctor. pic.twitter.com/mKaju972Qy

ففي الدقيقة 84 من المباراة، طالب لاعبو برشلونة الحكم كورديرو فيغا باحتساب ركلة جزاء بعد تعرض زميلهم باو كوبارسي للعرقلة داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يستجب لهم في قرار أثار كثيرا من الجدل.

وداس ميكا مارمول مدافع لاس بالماس على كاحل كوبارسي داخل "المنطقة المحرمة"، مما تسبب في سقوط الثاني على الأرض أثناء محاولته الارتقاء للكرة، وهي لقطة خرج على إثرها مدافع البارسا للعلاج في وقت كان فيه كاحله ينزف، وهو دليل على أنه تعرّض للدوس، وفقا للصحيفة.

لكن الحكم كورديرو فيغا رفض احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني، وأكد عدم وجود أي مخالفة مرتكبة من مدافع لاس بالماس.

وبرر فيغا قراره بأن مارمول لم يرَ لاعب برشلونة قبل الدوس، إذ قال حسبما نقلت الصحيفة "لم يرك، لم يرك، كان ينظر إلى الأعلى للعب الكرة"، وهو تفسير أصاب كوبارسي بالإحباط ليصرخ "يا إلهي".

La excusa del árbitro para no pitar el penalti es decir que el jugador del Las Palmas no ve a Cubarsí.

Esto es gravísimo por parte del colegiado.

El VAR como siempre no hace absolutamente nada, también hubo penalti claro a Pau Víctor.

La Mafia. pic.twitter.com/ptDflww0tU

— Agiant FCB (@BarcaGiants) December 1, 2024