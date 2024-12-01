هكذا برر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة أمام لاس بالماس

كشف أدريان كورديرو فيغا، حكم مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني، عن سبب قراره عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني كان من شأنها أن تغير النتيجة النهائية للقاء.

وتواصلت نتائج برشلونة السلبية في الليغا، إذ أخفق في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد خسارته المفاجئة أمام ضيفه لاس بالماس بنتيجة 1-2 في افتتاح الجولة الـ15 من الليغا، أمس السبت في مباراة شهدت جدلا تحكيميا، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

🔴 Suspenso para Cordero Vega al frente del Barcelona – Las Palmas. ✍️🏻 𝟰,𝟬 ▪️ El cántabro tuvo altibajos, acertando en algunas acciones pero cometiendo un error de importancia. 💥 Acertó al no señalar un posible penalti sobre Cubarsí pero se tragó otro sobre Pau Víctor. pic.twitter.com/mKaju972Qy — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 30, 2024

ففي الدقيقة 84 من المباراة، طالب لاعبو برشلونة الحكم كورديرو فيغا باحتساب ركلة جزاء بعد تعرض زميلهم باو كوبارسي للعرقلة داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يستجب لهم في قرار أثار كثيرا من الجدل.

وداس ميكا مارمول مدافع لاس بالماس على كاحل كوبارسي داخل "المنطقة المحرمة"، مما تسبب في سقوط الثاني على الأرض أثناء محاولته الارتقاء للكرة، وهي لقطة خرج على إثرها مدافع البارسا للعلاج في وقت كان فيه كاحله ينزف، وهو دليل على أنه تعرّض للدوس، وفقا للصحيفة.

لكن الحكم كورديرو فيغا رفض احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني، وأكد عدم وجود أي مخالفة مرتكبة من مدافع لاس بالماس.

وبرر فيغا قراره بأن مارمول لم يرَ لاعب برشلونة قبل الدوس، إذ قال حسبما نقلت الصحيفة "لم يرك، لم يرك، كان ينظر إلى الأعلى للعب الكرة"، وهو تفسير أصاب كوبارسي بالإحباط ليصرخ "يا إلهي".

La excusa del árbitro para no pitar el penalti es decir que el jugador del Las Palmas no ve a Cubarsí.

Esto es gravísimo por parte del colegiado.

El VAR como siempre no hace absolutamente nada, también hubo penalti claro a Pau Víctor.

La Mafia. pic.twitter.com/ptDflww0tU — Agiant FCB (@BarcaGiants) December 1, 2024

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن كوبارسي كان متقدما على مارمول قبل أن يسقط الأول على الأرض، ورغم الدوس لم يعتبر طاقم غرفة تقنية الفيديو (فار) بقيادة ماتيو بوسكيتس فيرير أن اللقطة تستحق احتساب ركلة جزاء.

ولم تكن هذه اللقطة هي الوحيدة المثيرة للجدل في المباراة ذاتها، إذ تعرّض باو فيكتور للجذب من القميص من طرف مدافع لاس بالماس عندما حاول تسلم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم اعتبر ما حصل احتكاكا عاديا ولا يرقى لاحتساب ركلة جزاء، وذلك في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتجمّد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في صدارة الليغا، ولكن صدارته باتت مهددة، فإذا فاز ريال مدريد على خيتافي اليوم وعلى فالنسيا في مباراته المؤجلة سيقفز الملكي إلى القمة بفارق نقطتين.

وفي الوقت نفسه، ضيّق أتلتيكو مدريد الثاني مؤقتا الخناق على برشلونة، إذ قلل الفارق إلى نقطتين فقط بعد فوزه الكبير في الجولة ذاتها على بلد الوليد 5-0.