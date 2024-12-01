كواليس اجتماع بيريز رئيس ريال مدريد وأنشيلوني.. تجديد الثقة وصفقة

رغم النتائج المخيبة خلال الموسم الحالي لريال مدريد، لا سيما على الصعيد الأوروبي، فإن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي يحظى بثقة كبيرة من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، الذي لم يكتفِ بذلك بل وعده بتعزيز صفوف الفريق بظهير أيمن.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يحظى بثقة مطلقة من بيريز كما كل موسم، فيما يقترب الرئيس من التعاقد مع ظهير أيمن في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويثق الرئيس في قدرة المدرب الإيطالي على تصحيح أوضاع الفريق في الفترة المقبلة، حيث قالت الصحيفة "بيريز يعلم أن ريال مدريد في أيد أمينة، لا يوجد شك في ذلك".

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي نفت نيتها تعويض أنشيلوتي بأي مدرب آخر، مشيرة إلى أن الأحاديث الصحفية التي روّجت لإمكانية التعاقد مع تشابي ألونسو أو سانتياغو سولاري ما هي إلا محض شائعات.

واعتاد بيريز على القدوم إلى فالديبيباس (مقر تدريبات ريال مدريد) وقت الانتصارات والهزائم، لكن مثل هذا التصرف يكون ملفتا أكثر وقت الأزمات، في إشارة إلى الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس وبيريز قبل مباراة خيتافي المقررة اليوم في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وغالبا ما نجح أنشيلوتي في تجاوز أزمة الإصابات مثل ما حدث الموسم الماضي، والآن وجد الإيطالي ضالته في راؤول أسينسيو لتعويض الغائبين في خط الدفاع إلى جانب الألماني أنطونيو روديغر، ومع العودة المحتملة لأوريلين تشاواميني من الإصابة فإن الخيارات أمام المدرب تزداد.

ومن المتوقع أن يعود النمساوي دافيد ألابا من الإصابة الطويلة خلال الفترة المقبلة، كما أن تألق أسينسيو يرفع حظوظ الاعتماد على الكاستيا، ما يعني أن ريال مدريد لن يدخل "الميركاتو" الشتوي من أجل التعاقد مع مدافع، وهذا المشروع سيتأجل إلى صيف عام 2025 وفق "ماركا".

في الوقت نفسه يبدو ريال مدريد مصمما على البحث عن ظهير أيمن خلال يناير/كانون الثاني المقبل، وبالتحديد الحصول على خدمات الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول، الذي أكدت الصحافة الإنجليزية أنه يقترب كل يوم أكثر من مدريد، وفق الصحيفة.

وفي حال تمسك ليفربول بأرنولد ورفض رحيله في يناير/كانون الثاني المقبل، فإن ريال مدريد طرح العديد من البدائل لتعزيز مركز الظهير الأيمن مثل الهولندي جيريمي فريمبونغ لاعب باير ليفركوزن الألماني، أو الإسباني بيدرو بورو لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وتريد إدارة ريال مدريد الإسراع في إنهاء هذا الملف على اعتبار أن الخيار الوحيد المتوفر لأنشيلوتي في مركز الظهير الأيمن هو لوكاس فاسكيز، مع إمكانية الاعتماد على فيديريكو فالفيردي في هذا المركز، لكن الفريق سيخسر جهود الأوروغوياني في خلق اللعب والتسديد المباشر على المرمى، إلى جانب أنه لا يوجد لاعب في أكاديمية الملكي يملك الخبرة الواسعة لتعويض كارفاخال.

ويملك ريال مدريد فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع غريمه برشلونة المتصدر إلى نقطة واحدة في حال فوزه على خيتافي اليوم، ثم التفكير مستقبلا في انتزاع الصدارة بانتصاره في جميع المباريات المتبقية هذا العام، بما فيها المؤجلة ضد فالنسيا لدخول العام الجديد 2025 وهو في قمة الليغا.