النصر يحقق إيرادات رعاية قياسية بفضل رونالدو

أشارت دراسة تحليلية إلى أن نادي النصر السعودي لكرة القدم حقق إيرادات رعاية قياسية كان للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو دور فعال فيها.

ووفقا لتحليل أجرته "غلوبل داتا" (GlobalData)، شركة البيانات والتحليلات الرائدة، يحقق "العالمي" الآن إيرادات رعاية قياسية، تصل إلى ما يقرب من 110 ملايين دولار في موسم 2024-2025.

ويعتبر نادي النصر، القوة الاقتصادية الرائدة في دوري روشن السعودي، ولديه 10 شراكات رعاية فقط، لكنها مهمة.

ويصل أكبر عقد له مع شركة "كيه إيه إف دي" (KAFD) العقارية إلى 32 مليون دولار سنويا، وهو رقم يضع النادي في تقدم كبير على منافسيه المحليين.

تأثير رونالدو واضح

ويشير التقرير إلى التأثير الواضح لرونالدو الذي أسهم انضمامه على الفور في تسليط الأضواء الدولية على النادي ودوري المحترفين السعودي، وأحدث انقلابا تسويقيا مذهلا وعزز بشكل آلي جاذبية العلامات التجارية.

ويقدر راتب مهاجم النصر السعودي بـ220 مليون دولار، إضافة إلى عائدات أخرى من عقود الرعاية والإعلان تقدر بـ65 مليون دولار.

وكشفت مجلة "فوربس" الشهيرة أن الدولي البرتغالي أصبح أول رياضي في لعبة جماعية تتخطى أرباحه المليار دولار، بالإضافة إلى أنه يتمتع بعقد مدى الحياة مع شركة "نايكي"، مما جعله يحقق قفزات اقتصادية للأندية التي لعب لها بعد سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وأبان أحدث تقرير لشركة غلوبل داتا، بعنوان "أعمال الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025″، أنه من المتوقع أن يحقق الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي إيرادات إعلامية محلية تبلغ 80.1 مليون دولار.