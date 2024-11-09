البرازيليان رودريغو وميليتاو يعودان لعيادة ريال مدريد

خسر ريال مدريد حامل اللقب جهود لاعبيه البرازيليين المهاجم رودريغو والمدافع إيدر ميليتاو في الشوط الأول من مواجهته أمام أوساسونا، السبت ضمن المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

رودريغو كان عاد أخيرا بعد إصابة في عضلة الفخذ أمام بوروسيا دورتموند الألماني في 22 الشهر الماضي، ليغادر الملعب باكيا في الدقيقة 20 إذ بدا أن إصابته ليست بسيطة.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن رودريغو سيغيب نحو شهر.

من جهته، خرج مواطنه ميليتاو محمولا بعد 6 دقائق بعد تعرّضه لإصابة في الركبة اليمنى.

وأظهرت الفحوصات، إصابة ميليتاو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع تلف في الغضروفين في ركبة ساقه اليمنى، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة. وتشير التوقعات إلى أن ميليتاو سيغيب نحو 9 أشهر عن الملاعب.

وكان ميليتاو تعرّض في أغسطس/آب 2023 لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في المباراة الافتتاحية للدوري المحلي من الموسم الماضي ضد أتلتيك بلباو.

وشهد اللقاء أيضا إصابة الظهير الأيمن لوكاس فاسكيس، لكنه عاد إلى الملعب لاستكمال اللعب، لكنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وسجل فينيسيوس جونيور 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه ريال مدريد للعودة إلى طريق الانتصارات، والفوز على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34 وجود بيلينغهام في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، سجل فينيسيوس الهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة 61، قبل أن يسجل هدف الثالث (هاتريك) والرابع للريال في الدقيقة 64.