الرابعة تواليا.. خسارة تاريخية لغوارديولا ومانشستر سيتي في البريميرليغ

واصل فريق مانشستر سيتي مسلسل هزائمه للمباراة الرابعة على التوالي بالخسارة -اليوم السبت- أمام مضيفه برايتون بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إرلينج هالاند في الدقيقة 23، ليرفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 12 هدفا في صدارة هدافي المسابقة.

لكن برايتون قلب الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني بهدفين للبديلين جواو بيدرو (78) ومات أورايلي (83).

وسقط "السيتيزنز" في مباراته الثانية على التوالي في بطولة الدوري بعد الخسارة أمام بورنموث في الجولة الماضية لتضاف لخسارتيه أمام سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا، وقبلها الخروج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالخسارة أمام توتنهام.

وسقط مان سيتي في 4 مباريات متتالية لأول مرة منذ أغسطس/أب 2006، وخسر مديره الفني الإسباني جوسيب غوارديولا 4 مباريات متتالية لأول مرة في مشواره التدريبي.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة ليبقى في المركز الثاني، ويمنح الفرصة للمتصدر ليفربول برصيد 25 نقطة لتوسيع فارق النقاط.

أما برايتون رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، وتعافى من خسارتيه أمام ليفربول في الدوري وكأس الرابطة، والتعادل مع ولفرهامبتون ببطولة الدوري.