هل يستنجد ريال مدريد بسرجيو راموس؟

أثارت إصابة إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد -اليوم السبت- أمام أساسونا الذعر في صفوف النادي الملكي الذي تعاني -أصلا- دفاعاته من عدة غيابات بداعي الإصابة.

وأصيب ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي، لينضم إلى الظهير الأيمن داني كاربخال، إذ يغيبان حتى نهاية الموسم.

بينما يواصل المدافع الآخر ديفيد ألابا رحلة التعافي بعد إصابته بقطع الرباط الصليبي في ديسمبر/كانون الأول 2023، ومن المتوقع عودته خلال عدة أسابيع.

ومن المتوقع أن تترك إصابة ميليتاو، دفاع ريال مدريد في حالة هشاشة إضافية.

وخلال تعليقه على المباراة التي انتهت بفوز الريال برباعية نظيفة، اقترح خوسيه ماريا غوتيريز (غوتي)، النجم السابق للنادي الملكي على منصة "دازون" للبث "، عودة سيرجيو راموس القائد السابق لتعزيز دفاعات "المرينغي".

وقال غوتي إن "راموس دون فريق، ويمكنه اللعب كمدافع أو ظهير أيمن. في هذا الوضع أرى أنه أمر منطقي بالنظر إلى أنها صفقة مجانية، خاصة بعد تقديمه أداء جيدا في صفوف إشبيلية العام الماضي".

وأضاف أنه "إذا كان هناك لاعب متوفر حاليا في السوق تعتمد عليه للسنوات العشر القادمة، اذهب وأحضره. ولكن في ديسمبر/كانون الأول، يمكنك التعاقد مع لاعب بديل وتنتظر كيف ستسير الأمور، أعتقد أن الخيار واضح، وهو راموس".

🚨 Guti: “Sergio Ramos is without a club right now. I see him as an OPTION.” pic.twitter.com/gzUPgH1RF9

— Madrid Zone (@theMadridZone) November 9, 2024