المغربي زياش يعلق على شغب الجماهير الإسرائيلية في أمستردام

علق المغربي حكيم زياش نجم فريق غلطة سراي التركي عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام" عن شغب الجماهير الإسرائيلية في أمستردام.

ونشر زياش مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام"، وعلق عليه: "عندما لا يتعلق الأمر بالنساء والأطفال يفرون مسرعين، وستظل فلسطين حرة".

وعاش الدولي المغربي فيها لسنوات خلال فترة لعبه لنادي أياكس.

المغربي حكيم زياش: فلسطين حرة (مواقع التواصل)

فاجأ النجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي، لاعب ريال مدريد الإسباني، متابعي حسابه الرسمي في منصة "إكس" بتغريدة عبر فيها عن حبه للعاصمة الهولندية أمستردام، التي شهدت أمس الأول هجوما على مشجعي فريق إسرائيلي.

وأصيب 10 إسرائيليين على الأقل بعد تعرضهم لما وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية حوادث عنف في أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة أنه أرسل قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء الإسرائيليين الذين تعرضوا لأعمال عنف، مضيفا أن البعثة "ستصل بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

شعارات معادية لفلسطين وتمزيق لأعلامها.. استفزازات أشعلت اشتباكات قبل وبعد مباراة كرة قدم بين فريق إسرائيلي وهولندي في أمستردام. pic.twitter.com/XvnzCDr7De — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) November 9, 2024

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مع مشجعين إسرائيليين عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين، في حين أكدت تقارير إسرائيلية أن معظم المهاجمين ينتمون إلى الجالية المغربية الكبيرة في هولندا.