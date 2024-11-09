موعد مباراة تشلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يهدف تشلسي إلى تعميق جراح ضيفه أرسنال حين يتواجهان في ختام منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتل تشلسي المركز الرابع في ترتيب البريميرليغ برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على أرسنال الخامس.

وحصد رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا نقطة يتيمة من مبارياتهم الثلاث الأخيرة في الدوري وخسروا مباراة دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع أمام إنتر الإيطالي بهدف نظيف.

وكان أرتيتا متفائلا على الرغم من الهزيمة في ملعب سان سيرو، بفضل عودة قائد المدفعجية النرويجي مارتن أوديغارد إلى المستطيل الأخضر بعد غيابه منذ أواخر أغسطس/آب.

لكن الهزيمة أمام تشلسي المتألق بالتزامن مع فوز ليفربول ستترك أرسنال، وصيف البطل في الموسمين الماضيين، بفارق 10 نقاط عن الصدارة.

موعد مباراة تشلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، وتنطلق السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت القاهرة.

وينقل البث المباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق أرسنال في المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 40 انتصارا مقابل 30 لتشلسي، وانتهت 24 مباراة بالتعادل.

حكم المباراة

يدير القمة اللندنية الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفير.

تشكيلة تشلسي المحتملة:

سانشيز، غوستو، فوفانا، كولويل، جيمس، كايسيدو، لافيا، مادويكي، بالمر، نيتو، جاكسون.

تشكيلة أرسنال المحتملة:

رايا، وايت، صليبا، تيمبر، غابريال، أوديغارد، جورجينيو، بارتي، ساكا، خيسوس، مارتينيلي.