كيف توزعت أصوات 11 بلدا عربيا في الكرة الذهبية؟

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية النقاب عن تفاصيل التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2024 التي فاز بها الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" نجم مانشستر سيتي على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور المتألق مع ريال مدريد.

وشهدت عملية التصويت العديد من الغرائب والجوانب المثيرة للانتباه، والتي قادت في نهاية المطاف رودري للتتويج ليصبح أول لاعب إسباني يحصدها منذ أن فاز بها لويس سواريز أحد أساطير برشلونة عام 1960.

وكانت المنافسة لنيل الكرة الذهبية محتدمة بين رودي وفينيسيوس الذي كان المرشح الأوفر حظا للفوز بها، لكن النتيجة النهائية كانت في صالح لاعب السيتي بفارق 41 صوتا فقط.

Rodri is our 2024 Ballon d’Or! Find out more about the 2024 voting details!https://t.co/1OgZ3qMk90#ballondor pic.twitter.com/kb69T161DD

