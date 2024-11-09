كيف توزعت أصوات 11 بلدا عربيا في الكرة الذهبية؟

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية النقاب عن تفاصيل التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2024 التي فاز بها الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" نجم مانشستر سيتي على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور المتألق مع ريال مدريد.

وشهدت عملية التصويت العديد من الغرائب والجوانب المثيرة للانتباه، والتي قادت في نهاية المطاف رودري للتتويج ليصبح أول لاعب إسباني يحصدها منذ أن فاز بها لويس سواريز أحد أساطير برشلونة عام 1960.

وكانت المنافسة لنيل الكرة الذهبية محتدمة بين رودي وفينيسيوس الذي كان المرشح الأوفر حظا للفوز بها، لكن النتيجة النهائية كانت في صالح لاعب السيتي بفارق 41 صوتا فقط.

Rodri is our 2024 Ballon d’Or! Find out more about the 2024 voting details!https://t.co/1OgZ3qMk90#ballondor pic.twitter.com/kb69T161DD — Ballon d'Or (@ballondor) November 8, 2024

ومن بين الأمور اللافتة، تفوق فينيسيوس على رودري في تصويت عدد من البلدان، إذ أدرج الصحافيين الممثلين لهذه الدول اللاعب البرازيلي من دون تضمين منافسه الإسباني في قائمة الـ10 لاعبين الذين كان يتعين عليهم اختيارهم بالترتيب.

وفعل ذلك ممثلون لـ5 دول من بينها البحرين والإمارات، إلى جانب بوليفيا وكولومبيا وبنما، بينما اختار ممثل فنلندا رودري وأسقط فينيسيوس من القائمة المكونة من 10 أسماء.

وفي بقية البلدان، كانت الأصوات متساوية للغاية في القواعد العامة، رغم أن هناك دولة واحدة كان الفارق فيها كبيرا، وهي جمهورية التشيك، إذ احتل رودري المركز الأول وجاء فينسيوس تاسعا.

وكان لافتا أن ممثل كوريا الجنوبية لم يختر رودري وفينيسيوس في المراكز الثلاثة الأولى، بل فضل النرويجي إيرلينغ هالاند عليهما، واختار الإسباني سابعا والبرازيلي ثامنا.

وهو وضع مماثل لما حدث في سلوفينيا حيث حل الإنجليزي جود بيلينغهام في المركز الأول، بينما جاء فينيسيوس في المركز الخامس ورودريغو في المركز الثامن.

واقتصرت عملية التصويت على البلدان التي تحتل المراكز الـ100 الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكانت سوريا البلد الوحيد الذي غاب عن التصويت.

وبموجب نظام التصويت يجب على الصحفي الممثل لكل بلد اختيار أفضل 10 لاعبين وصلوا إلى المرحلة الأخيرة، على أن تُوزع النقاط على النحو التالي:

المركز الأول : 15 نقطة.

: 15 نقطة. المركز الثاني : 12 نقطة.

: 12 نقطة. المركز الثالث : 10 نقاط.

: 10 نقاط. المركز الرابع : 8 نقاط.

: 8 نقاط. المركز الخامس : 7 نقاط.

: 7 نقاط. المركز السادس : 5 نقاط.

: 5 نقاط. المركز السابع : 4 نقاط.

: 4 نقاط. المركز الثامن : 3 نقاط.

: 3 نقاط. المركز التاسع : نقطتان.

: نقطتان. المركز العاشر: نقطة واحدة.

تصويت ممثلي الدول العربية في الكرة الذهبية: