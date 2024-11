شاهد.. مدرب يعتدي على لاعبه بعد طرده في الدوري الإيطالي

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم لقطة مثيرة للجدل لمدرب إنجليزي اعتدى على أحد لاعبيه بعد خروجه مطرودا بالبطاقة الحمراء.

وخلال لقاء جمع -أمس الجمعة- تريستينا على أرضه ضد جيانا إرمينيو، تعرض مهاجم تريستينا اللاتفي ريموندز كروليس للطرد في الدقيقة 33 بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة.

وبينما كان كروليس يغادر أرض الملعب في طريقه إلى غرفة خلع الملابس طلب منه مدربه الإنجليزي بيب كلوتيت التوجه إليه، وحينئذ استقبله بقسوة وأمسك بياقة قميصه بكلتا يديه وبدأ بهزه بعنف وكاد أن يسقطه أرضا.

The magic of Serie C – Triestina player gets sent off and his manager Pep Clotet shows him how he feels

pic.twitter.com/bSooEl6vtv

— Francesco (@FRANCESCalciO_) November 8, 2024