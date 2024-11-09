شاهد.. مدرب يعتدي على لاعبه بعد طرده في الدوري الإيطالي

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم لقطة مثيرة للجدل لمدرب إنجليزي اعتدى على أحد لاعبيه بعد خروجه مطرودا بالبطاقة الحمراء.

وخلال لقاء جمع -أمس الجمعة- تريستينا على أرضه ضد جيانا إرمينيو، تعرض مهاجم تريستينا اللاتفي ريموندز كروليس للطرد في الدقيقة 33 بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة.

وبينما كان كروليس يغادر أرض الملعب في طريقه إلى غرفة خلع الملابس طلب منه مدربه الإنجليزي بيب كلوتيت التوجه إليه، وحينئذ استقبله بقسوة وأمسك بياقة قميصه بكلتا يديه وبدأ بهزه بعنف وكاد أن يسقطه أرضا.

The magic of Serie C – Triestina player gets sent off and his manager Pep Clotet shows him how he feels

pic.twitter.com/bSooEl6vtv — Francesco (@FRANCESCalciO_) November 8, 2024

ولم يبد كروليس (23 عاما) أي مقاومة تجاه تصرف مدربه الذي توجه بعد تلك اللقطة نحو مقاعد البدلاء، وسط صدمة وذهول في الملعب والمدرجات من سلوك المدرب البالغ من العمر 47 عاما.

وبعد خوضه حوالي ساعة كاملة بـ10 لاعبين، اكتملت ليلة تريستينا السيئة بخسارة المباراة بهدف دون رد؛ جاء في اللحظات الأخيرة عبر اللاعب غابرييل أفينشي.

وبهذه الهزيمة تراجع تريستينا إلى المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة الإيطالي برصيد 6 نقاط من 14 مباراة.

وحصد الفريق تحت قيادة مدربه الإنجليزي كلوتيت نقطتين فقط خلال 4 مباريات، ويبدو أنه لن يستمر طويلا معه بسبب سوء النتائج وتصرفه غير الرياضي مع لاعبه.

وسبق لكلوتيت أن أشرف على تدريب أكسفورد وبرمنغهام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بين عامي 2017 و2020، كما أمضى 3 فترات مع بريشيا وسبال الإيطاليين، وتوربيدو موسكو الروسي.