رياضة|الدوري الأوروبي|تشيكيا

تحية نازية تثير الجدل بمباراة في الدوري الأوروبي

مارتن جيدليكا حارس مرمى فيكتوريا بلزن أثار الجدل بتحية اعتُبرت "نازية" (شترستوك)
9/11/2024

شهدت مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي ضد ضيفه ريال سوسيداد الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم -أمس الخميس- إثارة كبيرة ومشاجرات على أرض الملعب بين لاعبي الفريقين، لكن أكثر من أثار الجدل كان حارس مرمى بلزن مارتن جيدليكا.

ونجح الفريق المضيف في تحقيق الفوز على نظيره "الباسكي" بنتيجة 2-1، لكن الجدل بشأن التوترات التي حدثت خلال المباراة لم يتوقف، ولا سيما بسبب ما فعله الحارس جيدليكا حينما بدا أنه يستفز أحد اللاعبين بأداء التحية النازية.

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ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر موقعها الإلكتروني، اللقطة التي ظهر فيها جيدليكا وهو يمد ذراعه الأيمن، ويكرر ذلك 4 مرات بنفس طريقة أداء التحية النازية، وذلك خلال مشاجرة مع قائد ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال.

وأوضحت الصحيفة أن الحادثة وقعت عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، وأثناء حالة التوتر التي سادت بين لاعبي الفريقين، وكان بطلها الحارس مارتن جيدليكا، الذي منعه زملاؤه من الاشتباك مع نظرائه في ريال سوسيداد.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الناديين على الحادثة ولا حتى من اللاعبين -بحسب سبورت- التي لفتت إلى أن الحارس يواجه إمكانية فرض عقوبة قاسية عليه من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حال قرر الأخير فتح تحقيق رسمي.

وهدد العديد من مشجعي ريال سوسيداد باستقبال عدائي للحارس جيدليكا حينما يحل مع فريقه فيكتوريا بلزن ضيفا على إقليم الباسك في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لمواجهة أتلتيك بلباو غريم سوسيداد، وذلك على ملعب "سان ماميس".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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