تحية نازية تثير الجدل بمباراة في الدوري الأوروبي

شهدت مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي ضد ضيفه ريال سوسيداد الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم -أمس الخميس- إثارة كبيرة ومشاجرات على أرض الملعب بين لاعبي الفريقين، لكن أكثر من أثار الجدل كان حارس مرمى بلزن مارتن جيدليكا.

ونجح الفريق المضيف في تحقيق الفوز على نظيره "الباسكي" بنتيجة 2-1، لكن الجدل بشأن التوترات التي حدثت خلال المباراة لم يتوقف، ولا سيما بسبب ما فعله الحارس جيدليكا حينما بدا أنه يستفز أحد اللاعبين بأداء التحية النازية.

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ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر موقعها الإلكتروني، اللقطة التي ظهر فيها جيدليكا وهو يمد ذراعه الأيمن، ويكرر ذلك 4 مرات بنفس طريقة أداء التحية النازية، وذلك خلال مشاجرة مع قائد ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال.

Por lo que sea, están borrando los videos donde aparece Martin Jedlička haciendo el saludo fascista al finalizar el Viktoria Plizen vs Real Sociedad, no pasa nada, lo volvemos a subir, en breves rival del Athletic Club, San Mamés te recibirá como mereces. pic.twitter.com/ACxKKMOCzB — ATHLETICtribunerosNO (@AthTribunerosno) November 8, 2024

وأوضحت الصحيفة أن الحادثة وقعت عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، وأثناء حالة التوتر التي سادت بين لاعبي الفريقين، وكان بطلها الحارس مارتن جيدليكا، الذي منعه زملاؤه من الاشتباك مع نظرائه في ريال سوسيداد.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الناديين على الحادثة ولا حتى من اللاعبين -بحسب سبورت- التي لفتت إلى أن الحارس يواجه إمكانية فرض عقوبة قاسية عليه من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حال قرر الأخير فتح تحقيق رسمي.

وهدد العديد من مشجعي ريال سوسيداد باستقبال عدائي للحارس جيدليكا حينما يحل مع فريقه فيكتوريا بلزن ضيفا على إقليم الباسك في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لمواجهة أتلتيك بلباو غريم سوسيداد، وذلك على ملعب "سان ماميس".