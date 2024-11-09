"الظاهرة" رونالدو فضّل مواطنه عن لامين جمال في جائزة كوبا

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن تفاصيل التصويت على جائزة "كوبا" التي تُمنح لأفضل لاعب شاب في العالم (تحت 21 عاما)، ونالها الإسباني لامين جمال مؤخرا خلال حفل الكرة الذهبية لعام 2024.

وبخلاف آلية اختيار الفائز في الكرة الذهبية، فإن طريقة التصويت في جائزة "كوبا" مختلفة، ويقتصر على النجوم الذين سبق لهم الفوز بالكرة الذهبية من قبل، وشمل هذا العام 23 لاعبا، بعدما فضّل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان عدم المشاركة.

وكان لافتا أن جميع المصوتين اختاروا لامين جمال في المركز الأول باستثناء نجم واحد، هو "الظاهرة" البرازيلي رونالدو نازاريو، الذي آثر منح صوته الأول لمواطنه سافينيو، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

Every former Ballon d’Or winner voted for Lamine Yamal at #1 in the Kopa Trophy, except for Ronaldo Nazario who placed him at 2nd position. pic.twitter.com/Sohm3IfXlo — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 9, 2024

ودرجت العادة في السنوات الأخيرة أن يكون المرشحون للفوز بجائزة "كوبا" اثنين أو 3، لكن في النسخة الأخيرة تزاحمت العديد من الأسماء في القائمة، لكن الفوز كان محسوما بنسبة كبيرة لجمال.

وفي الوقت الذي أجمع فيه كل الفائزين السابقين بالكرة الذهبية على أحقية جمال بالفوز، ارتأى رونالدو -الفائز بالكرة الذهبية مرتين- منح صوته لمواطنه سافينيو، واضعا النجم الإسباني في المركز الثاني.

يذكر أن لامين جمال -البالغ من العمر 17 عاما فقط- نافس كذلك على الفوز بالكرة الذهبية، واحتل في نهاية المطاف المركز الثامن متفوقا على العديد من النجوم البارزين مثل الإنجليزي هاري كين والألماني توني كروس وغيرهما.

فيما يلي قائمة المصوتين في جائزة كوبا وترتيب اللاعبين الذين اختاروهم: