"الظاهرة" رونالدو فضّل مواطنه عن لامين جمال في جائزة كوبا

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن تفاصيل التصويت على جائزة "كوبا" التي تُمنح لأفضل لاعب شاب في العالم (تحت 21 عاما)، ونالها الإسباني لامين جمال مؤخرا خلال حفل الكرة الذهبية لعام 2024.

وبخلاف آلية اختيار الفائز في الكرة الذهبية، فإن طريقة التصويت في جائزة "كوبا" مختلفة، ويقتصر على النجوم الذين سبق لهم الفوز بالكرة الذهبية من قبل، وشمل هذا العام 23 لاعبا، بعدما فضّل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان عدم المشاركة.

وكان لافتا أن جميع المصوتين اختاروا لامين جمال في المركز الأول باستثناء نجم واحد، هو "الظاهرة" البرازيلي رونالدو نازاريو، الذي آثر منح صوته الأول لمواطنه سافينيو، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

Every former Ballon d’Or winner voted for Lamine Yamal at #1 in the Kopa Trophy, except for Ronaldo Nazario who placed him at 2nd position. pic.twitter.com/Sohm3IfXlo

