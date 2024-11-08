هل ينجح الهلال السعودي في ضم رونالدو؟

أفادت تقارير إعلامية أن الهلال يخطط للتعاقد مع نجم النصر كريستيانو رونالدو ليكون بديلا للبرازيلي نيمار الذي قررت إدارة النادي عدم تجديد عقده.

وأشار برنامج "أكشن مع وليد" -عبر قناة "إم بي سي أكشن" السعودية- إلى أن الهلال يخطط للتعاقد مع النجم البرتغالي.

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وينتهي عقد رونالدو مع النصر صيف 2025، ويتطلع الهلال لضمه مجانا، مما يعني أن تحركاته لن تكون خلال الميركاتو الشتوي.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة الهلال قررت عدم تجديد عقد نيمار والسماح له بالرحيل مجانا، خاصة بسبب إصاباته المتكررة التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وأصيب نيمار خلال مباراة الهلال أمام استقلال طهران بالجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة والتي حسمها "الزعيم" لصالحه بثلاثية نظيفة.

ويسعى "الزعيم" السعودي لتعزيز خط هجومه للمنافسة بشكل قوي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة صيف العام المقبل بمشاركة 32 فريقا.

ويرغب الهلال في وجود اسم عالمي ضمن قائمته المشاركة بمونديال الأندية، حيث وضعت الإدارة أكثر من اسم حال فشل في التعاقد مع رونالدو، في مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح (لاعب ليفربول) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وسبق أن كان رونالدو (39 عاما) هدفا للهلال وحاول التعاقد معه صيف 2022، لكنه فضل البقاء مع مانشستر يونايتد، لينضم لاحقا إلى النصر بعد أن ساءت علاقته بمدربه السابق إريك تين هاغ.

وألمح "الدون" البرتغالي سابقا إلى أنه من المرجح أن ينهي مسيرته في صفوف النصر.

وقال رونالدو في وقت سابق "لا أعرف ما إذا كنت سأنهي مسيرتي قريبا أو في غضون عامين أو ثلاثة. لكن من المحتمل أن يكون ذلك في النصر. إنه الفريق الذي أشعر فيه بالسعادة، لهذا السبب، على الأرجح يمكنني إنهاء مسيرتي في النصر".