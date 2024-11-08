موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ضيفه أوساسونا في الجولة الـ13 للدوري الإسباني لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة بعد غد السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال، وتبدأ الرابعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة (15:00 بتوقيت القاهرة).

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هجوم ريال مدريد اللامع يواصل التعثر قبل مواجهة أوساسونا list 2 of 2 مصيدة التسلل الاستثنائية التي نصبها برشلونة لخصومه end of list

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

beIN Sports HD 1

beIN Sports FR HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال في المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 45 انتصارا مقابل 11 لأوساسونا، وانتهت 16 مباراة بالتعادل.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 33 نقطة، يليه ريال بـ24 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد فالنسيا بسبب الفيضانات، ويحل أوساسونا خامسا بـ21 نقطة.

ويسعى ريال (حامل اللقب) للفوز ليستعيد توازنه بعد هزيمته القاسية على ملعبه بالجولة قبل الماضية برباعية أمام غريمه برشلونة، ثم هزيمته أيضا بثلاثية أمام ضيفه ميلان بدوري أبطال أوروبا.