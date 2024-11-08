لاعبو مانشستر يونايتد يريدون "بقاء" فان نيستلروي

ينتهي دور رود فان نيستلروي كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بوصول روبن أموريم، لكن حارس المرمى أندريه أونانا قال إن اللاعبين يرغبون في بقاء المدرب الهولندي مع النادي.

وتولى فان نيستلروي المهمة بعد إقالة إيرك تن هاغ من تدريب الفريق، ولم يخسر يونايتد في 3 مباريات تحت قيادته، وحقق الفوز 2-صفر على باوك اليوناني في الدوري الأوروبي أمس الخميس، ليكون أول فوز له في المنافسات الأوروبية منذ أكثر من عام.

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وقال فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق إنه يرغب في البقاء ضمن الفريق الإداري الجديد للنادي بعد انتهاء مهمته كمدرب مؤقت يوم الأحد بالمباراة المقررة أمام ليستر سيتي في الدوري

الممتاز.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان لاعبو يونايتد يريدون نفس الشيء، قال أونانا لشبكة تي.إن.تي سبورتس التلفزيونية "100%. هو رجل جيد للغاية، ومدرب جيد للغاية.. لديه الكثير من الخبرة ويقدم لنا الكثير من النصائح".

وتابع "هو يقدم عملا رائعا واللاعبون سعداء. ولكن في نهاية المطاف، هذا ليس قرارنا. النادي هو من يتخذ القرار وعلينا أن نقبله".

وأكد فان نيستلروي أن تركيزه ينصب حاليا فقط على إعداد الفريق لمباراته الأخيرة تحت قيادته.

وختم "أنا مشغول بأمر واحد فقط في ذهني.. أريد أن أستعد لمباراتي الأخيرة كمدرب مؤقت بأفضل شكل ممكن وأن أعطي اللاعبين كل ما يحتاجون إليه لتقديم أفضل أداء.. وبخلاف ذلك، لا أفكر لما هو أبعد بكثير".