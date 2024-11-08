العين الإماراتي يتعاقد مع المدرب البرتغالي جارديم

أعلن نادي العين الإماراتي -اليوم الجمعة- تعيين البرتغالي ليوناردو جارديم مدربا للفريق حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025.

وكشف العين، حامل لقب دوري أبطال آسيا، عن قراره اليوم عبر منصة إكس، وذلك في أعقاب إعلانه يوم الأربعاء الماضي إنهاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو بسبب تراجع النتائج.

وذكر العين -أول أمس الأربعاء- أنه سيعلن اسم المدرب الجديد خلال ساعات بمجرد إنهاء الإجراءات التعاقدية، لكنه أعلن اليوم عن تعاقده مع جارديم.

وتقام النسخة المقبلة الموسعة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام المقبل.

وكانت المحطة الماضية لجارديم (50 عاما) مع الريان القطري الذي أعلن في 28 يونيو/حزيران الماضي انفصاله عن المدرب البرتغالي الذي قاده لإحراز المركز الثاني في الدوري في الموسم الماضي بعدما كان يكافح لتفادي الهبوط في موسم 2022-2023.

وسبق لجارديم تحقيق نجاحات في المنطقة العربية بعدما قاد الهلال للفوز بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022 ودوري أبطال آسيا 2021 بالإضافة للتتويج بدوري المحترفين الإماراتي مع شباب الأهلي موسم 2022-2023.

وكذلك قاد جارديم فريق موناكو للفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي والوصول إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا عام 2017، لكنه رحل عن تدريب الفريق في 2018.

وجاء قرار العين بالاستغناء عن كريسبو في اليوم التالي للهزيمة الثقيلة للفريق 5-1 أمام النصر السعودي في الجولة الرابعة من مباريات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتلقى العين بذلك الهزيمة الثالثة له مقابل تعادل واحد في مجموعة منطقة الغرب بالبطولة الآسيوية ليقبع في المركز 12 الأخير برصيد نقطة واحدة.

وجاءت الهزيمة أمام النصر بعد أيام من هزيمة ثقيلة أخرى 3-صفر تعرض لها العين أمام الأهلي المصري الذي تأهل بهذا الفوز إلى نصف نهائي كأس القارات للأندية كما أحرز لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

وفي الدوري الإماراتي، يحتل العين المركز الثامن برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة.