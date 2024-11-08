قاعدة غريبة أبقت على حظوظ إنتر ميامي في الدوري الأميركي

رغم خسارة إنتر ميامي في إياب دور الـ16 من التصفيات الإقصائية بكأس الدوري الأميركي لكرة القدم، بنتيجة 2-1 أمام أتلانتا يونايتد الأحد، فإنهما يظلان في المسابقة وسيخوضان مباراة فاصلة بفضل قاعدة فريدة وغريبة في آن.

وحسم إنتر ميامي المباراة الأولى أمام أتلانتا بنتيجة 2-1 ليتعادل الفريقان 1-1 في الأدوار الإقصائية، ويتجها لخوض مباراة فاصلة الأحد المقبل.

ويصعد الفائز بها إلى المربع الذهبي، حيث يلاقي الفائز من مواجهة أورلاندو مع تشارلوت، بعد أن تعادل الفريقان 1-1 في أول مواجهتين بينهما.

وفي أغلب الدوريات بالعالم، وخاصة في أوروبا، كانت المباراة التي تنتهي بنتيجة 2-1 تذهب عادة إلى الوقت الإضافي، وربما ركلات الترجيح من أجل تسوية النتيجة وتحديد من يضمن المرور إلى الجولة التالية.

أما في كأس الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) فتُلعب أدوار إقصائية (بلاي أوف) من 3 مباريات، مما يعني أن بطاقة التأهل بين رفقاء ميسي وأتالانتا ستحسم في مباراة ثالثة.

وتتضمن قواعد التصفيات الإقصائية "البلاي أوف" في الدوري الأميركي لكرة ما يسمى "الأفضل من بين 3 مباريات"، والتي تسمح لفريق بالتقدم من دون الفوز بأي مباراة، حتى لو فاز منافسه بواحدة منها من هذه اللقاءات الثلاثة.

واعترف جيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب إنتر ميامي بأنه لا يعتبر قواعد التصفيات الإقصائية "البلاي أوف" في الدوري الأميركي لكرة القدم صحيحة تماما.

وقال: "لا يبدو من العدل بالنسبة لنا أن أورلاندو قد يودع المسابقة رغم عدم الخسارة، من الجيد أن تمنح الفرصة للفرق التي دخلت مرحلة ما بعد الموسم من المراكز المتأخرة، ولكن في الحقيقة ليس من الجيد أن يتمكن فريق لا يفوز من إقصاء آخر فاز بمباراة".

وتوج إنتر ميامي بدرع المشجعين، بعدما حطم الرقم القياسي لعدد النقاط في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، إذ أنهى الموسم الاعتيادي برصيد 74 نقطة، متفوقا بفارق 30 نقطة على أتلانتا الذي حل تاسعا.

وتأهل إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم للأندية، الذي تستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل.