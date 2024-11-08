وفاة رشيد مخلوفي أسطورة كرة القدم الجزائرية

تُوفي أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي، الجمعة، عن 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت وسائل إعلام رسمية جزائرية إن رئيس البلاد عبد المجيد تبون تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل أسطورة كرة القدم الجزائرية المجاهد رشيد مخلوفي، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي، ومدرب المنتخب الأول، والرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتقدم تبون بخالص تعازيه إلى عائلة الفقيد وإلى أسرة كرة القدم الجزائرية.

وبرحيل الأسطورة رشيد مخلوفي لم يتبقَّ من فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي إلا دحمان دفنون ومحمد معوش.

ويعد مخلوفي أحد ألمع نجوم سانت إيتيان الفرنسي في فترتين منفصلتين، الأولى بين (1954-1958)، والثانية (1963-1968).

وحصل مع سان إيتيان على لقب الدوري الفرنسي 4 مرات (1957، 1964، 1967، 1968)، وفاز بكأس فرنسا عام 1968، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ فريقه الفرنسي (151 هدفا)، في جميع المسابقات خلف هيرفي ريفيلي (209 أهداف).

ولعب أيضا مع سيرفيت جنيف السويسري موسم 1962-1963، وأنهى مسيرته في نادي باستيا (1968-1970).

وبعد انتهاء مشواره الكروي كلاعب عام 1970، انتقل إلى عالم التدريب، حيث أشرف على المنتخب الجزائري، الذي توج معه بالميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1975 بالجزائر على حساب فرنسا (2-3 بعد الوقت الإضافي)، وذهبية الألعاب الأفريقية عام 1978 بالفوز على نيجيريا 1-0.

كما كان الراحل عضوا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 1982 بإسبانيا.

وبدأ رشيد مخلوفي مشواره كلاعب بنادي اتحاد سطيف ثم الاتحاد الإسلامي السطايفي، قبل أن يحترف في صفوف سانت إيتيان الفرنسي، وتوج معه بلقب الدوري الفرنسي عام 1957، ثم سيرفت جنيف السويسري. قبل أن يعود إلى سانت إيتيان الذي سجل له 85 هدفا في 200 مباراة، لينضم بعده إلى نادي باستيا الفرنسي.

وإلى جانب المنتخب الجزائري، سبق للراحل أن درب باستيا الفرنسي، والنجمة اللبناني، والمرسى التونسي.