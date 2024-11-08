خطأ كارثي يتسبب بهدف بعد 7 ثوان في مباراة بالدوري الأوروبي

ارتكب الأيسلندي إلياس رفن أولافسون حارس مرمى فريق ميتيلاند الدانماركي هفوة قاتلة تسببت بهدف جاء بعد مرور 7 ثوان فقط على انطلاق الشوط الثاني من مباراة فريقه -أمس الخميس- أمام ستيوا بوخارست الروماني بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم ستيوا بوخارست بالهدف الأول في الدقيقة 20 عبر فلورين تاناسي.

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لكن الهدف الذي جاء مطلع الشوط الثاني وسجله دانييل بيرليغيا، سيبقي في الذاكرة لفترة طويلة بعدما استفاد المضيف من خطأ فادح في ركلة البداية من جانب ميتيلاند.

وبدأ الخطأ حينما نفذ لاعبو ميتيلاند ركلة بداية الشوط الثاني وأعادوا الكرة للحارس المتقدم ثم توجه معظمهم نحو مرمى ستيوا بوخارست، على أمل أن يُرسلها بشكل طولي لهم أمام مرمى الفريق الروماني.

لكن الحارس تعرض لضغط مزدوج عبر اثنين من لاعبي ستيوا، وهو ما أربك أولافسون ليسدد الكرة باتجاه المهاجم دانييل بيرليغيا الذي انطلق مباشرة نحو المرمى الخالي وسجل الهدف الثاني لفريقه.

وتعرض لاعبو ميتيلاند، وخصوصا الحارس الأيسلندي، لانتقادات لاذعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الخطأ الذي حسم المباراة بعدما كان الفريق يبحث عن إدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني.

ووصف أحد المعلقين -بحسب صحيفة ذا صن- ما حدث بأنه "أسوأ بداية في التاريخ لفريق في الشوط الثاني".

وعلق آخر منتقدا المدرب متسائلا "أي مدرب يطلب من لاعبه تنفيذ ركلة البداية بهذه الطريقة؟ هذا جنون" بينما قال ثالث "العودة إلى حارس المرمى من ركلة البداية تستحق أن تكون نهايتها بهذه الطريقة".

يُذكر أن ميتيلاند تراجع بهذه الخسارة إلى المركز الـ13 في ترتيب المجموعة الموحدة للدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط، بينما تقدم ستيوا بوخارست إلى المركز الثامن وفي رصيده 9 نقاط.